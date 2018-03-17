Спорт Футбольные еврокубки-2017/18

Букмекеры оценили шансы ЦСКА на успех в матчах с лондонским "Арсеналом"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Шансы московского ЦСКА пройти лондонский "Арсенал" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФА минимальны, считают эксперты компании "Рейтинг Букмекеров".

СпортЦСКА сыграет с лондонским "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФАЦСКА сыграет с лондонским "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФАЧитать подробнее

Коэффициент на проход ЦСКА в полуфинал составляет 7,0. Коэффициент на то, что "Арсенала" пройдет дальше, равен 1,12, заявили "Интерфаксу" в компании. В первом, гостевом, матче шансы москвичей соответствуют коэффициенту 13,00. Ничья оценивается коэффициентом 5,2. Поставить на "Арсенал" можно за 1,34.

"Переводим с букмекерского на человеческий шансы команд в противостоянии ЦСКА и "Арсенал": вероятность прохода армейцев в следующий этап составляет около 14%, а оставшиеся 86% шансов приходятся на триумф "канониров", - сказал эксперт "Рейтинга Букмекеров Алексей Ткачук. - Еще ниже шансы московского клуба добыть победу в первом матче противостояния – около 7,5%. Приблизительно 73,5% шансов у "Арсенала", а оставшиеся 19% вероятности приходятся на ничью".

Первый матч в этой паре пройдет 5 апреля в Лондоне, ответный – 12 апреля в Москве. Начало каждой из встреч – 22:05 мск.

ЦСКА как серебряный призер чемпионата России стартовал в нынешнем сезоне еврокубков с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, после чего пробился на групповую стадию. В своей группе клуб финишировал третьим, что дало ему право продолжить участие в еврокубках в 1/16 финала ЛЕ. Здесь он по сумме двух встреч победил сербскую "Црвену Звезду", а в 1/8 финала – французскую команду "Лион".

ЦСКА – единственный оставшийся представитель России в еврокубках. Накануне, после матчей 1/8 финала Лигу Европы покинули московский "Локомотив" и петербургский "Зенит", на предыдущей стадии завершил свое выступление столичный "Спартак". А ФК "Краснодар" не смог преодолеть квалификационный раунд Лиги Европы, лишившись возможности выступить на групповом этапе.

Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК ЦСКА, ФК Арсенал Лондон
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