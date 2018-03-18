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Команда России стала второй в медальном зачете по итогам Паралимпиады

Россияне заработали 24 медали, из них восемь - высшего достоинства

Команда России стала второй в медальном зачете по итогам Паралимпиады
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Паралимпийская команда России заняла второе место в медальном зачете завершившихся в Пхенчхане зимних Игр-2018.

На счету команды восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей.

Первое место заняла сборная США (13, 15, 8), третье – команда Канады (8, 4, 16).

Больше всех наград в составе россиян заработала Михалина Лысова – шесть медалей. Она соревновалась в биатлонной и лыжной гонках среди спортсменок с нарушением зрения. Из шести медалей у Лысовой две золотые, три серебряные, одна бронзовая

По пять наград – на счету Екатерины Румянцевой (три золотые и две серебряные) и Анны Милениной (две золотые, три серебряные). Они также выступали в лыжах и биатлоне – в классе "стоя".

XII зимние Паралимпийские игры прошли в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта. Атлеты разыграли 80 комплектов наград: паралимпийцы соревновались в биатлоне, керлинге на колясках, в лыжных и горнолыжных видах спорта, пара-сноуборде, а также в следж-хоккее.

В соревнованиях приняли участие сборные команды 48 стран, в том числе дебютанты из Грузии и Северной Кореи.

Россию представили 30 спортсменов, включая шесть спортсменов-ведущих, в задачу которых входит помощь паралимпийцам с нарушением зрения. Также в состав делегации вошли 38 сопровождающих и официальных лиц. Российские спортсмены выступили под нейтральным флагом.

Теги: Паралимпиада-2018, Южная Корея
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