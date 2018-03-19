Названы имена арбитров на матча сборной России против Бразилии и Франции

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Стали известный имена судей, которые будут работать на контрольных матчах сборной России по футболу с Бразилией и Францией.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза в понедельник, на игре Россия - Бразилия будет работать судейская бригада из Белоруссии во главе с Алексеем Кульбаковым. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Жук и Олег Маслянко.

Матч состоится 23 марта на столичном стадионе "Лужники".

Встреча Россия - Франция доверена судейской бригаде из Литвы во главе с Гедиминасом Мажейкой. В роли его ассистентов выступят Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас

Матч пройдет 27 марта на стадионе "Санкт-Петербург".