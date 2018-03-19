УЕФА завел дело по итогам матча "Лиона" с ЦСКА

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет расследование нарушений, которые допустил французский "Лион" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с московским ЦСКА, сообщает пресс-служба УЕФА в понедельник.

"Лион" обвиняется в использовании его зрителями файеров и бросании посторонних предметов на поле, а также в расистском поведении. Также в ходе матча были нарушены правила безопасности УЕФА при проведении матчей, а именно, заблокированы лестницы на арене.

Дело будет рассмотрено комитетом по этике, контролю и дисциплине УЕФА 31 мая.

Матч "Лион" - ЦСКА состоялся 15 марта и закончился победой москвичей со счетом 3:2. Первая игра прошла 8 марта в Москве, исходом противостояния стал счет 1:0 в пользу "Лиона". По итогам двух матчей в следующий раунд вышел ЦСКА, у которого оказалось преимущество по голам на выезде.

В четвертьфинале соревнования соперником ЦСКА будет лондонский "Арсенал". 5 апреля команды сыграют в Лондоне, через неделю – в Москве. Начало каждого из матчей – 22:05 мск.