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"Спартак" одолжил сборной Бразилии несколько молодых футболистов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Сборная Бразилии по футболу привлекла в Москве на подготовку к товарищескому матчу с национальной команды России пятерых футболистов дубля московского "Спартака".

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Как сообщает "Спорт FM", данное решение связано с тем, что сборная Бразилии пока находится в России в неполном составе и для двухсторонних игр команде не хватает игроков.

С бразильцами занимаются защитники Максим Сазонов, Даниил Петрунин, Тургай Мохбалиев, центральный полузащитник Максим Калачевский и форвард Даниил Лопатин. Отмечается, что все пятеро будут находиться в расположении сборной Бразилии два дня.

Позднее пресс-служба "Спартака" подтвердила эту информацию.

"Наши соперники, которые готовятся к этой игре в Москве, обратились с просьбой предоставить пятерых игроков молодежного состава нашей команды для участия в тренировках пятикратных чемпионов мира", - говорится в сообщении.

Клуб отмечает, что игроки "Спартака" "получат бесценный опыт работы в знаменитой латиноамериканской команде".

Матч Россия – Бразилия пройдет 23 марта в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.

В настоящее время сборная Бразилии занимает второе место в рейтинге ФИФА, сборная России – 63-е.

Теги: футбол, ФК Спартак, ЧМ-2018
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