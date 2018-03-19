Леонид Слуцкий прокомментирует матч России с Бразилией на Первом канале

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий будет одним из комментвторов ее матча против национальной команды Бразилии на Первом канале.

"Игру Россия - Бразилия на Первом канале будут комментировать Кирилл Дементьев и Леонид Слуцкий", - говорится в сообщении пресс-службы Первого канала.

Матч состоится 23 марта на московской арене "Лужники" и начнется в 19:00 мск.

12 марта сообщалось, что голландский клуб "Витесс" подписал контракт с российским специалистом Леонидом Слуцким.

Последним местом работы Слуцкого был английский "Халл Сити". В декабре он объявил о расторжении контракта с Леонидом Слуцким. Как сообщила пресс-служба клуба, соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Экс-наставник сборной России и московского ЦСКА Слуцкий возглавил "Халл Сити" перед началом нынешнего сезона.

Кто такой Слуцкий

До "Халл Сити" Слуцкий работал в московском ЦСКА, главным тренером которого он стал в 2009 году. Вместе с армейцами Слуцкий трижды становился чемпионом России (2012/13, 2013/14, 2015/16), по два раза завоевал Кубок страны (2010/11, 2012/13) и Суперкубок России (2013, 2014).

Под его руководством ЦСКА добился своего лучшего результата в Лиге чемпионов, дойдя до 1/4 финала турнира в сезоне-2009/10.

Летом 2015 года Слуцкий был назначен главным тренером сборной России, и руководство РФС и ЦСКА разрешили специалисту совмещать посты в национальной команде и клубе. Он ушел из сборной после неудачного для нее Евро-2016. А в декабре того года он покинул и ЦСКА.

За время работы в ЦСКА Слуцкий трижды признавался лучшим тренером года по версии РФС.

Ранее он тренировал элистинский "Уралан" в 2003-2004 гг, "Москву" в 2005-2007 гг. и самарские "Крылья Советов" в 2007-2009 гг.