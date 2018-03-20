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Мейвезер подаст документы на лицензию бойца MMA

Единственный бой с чемпионом UFC Мейвезер провел на боксерском ринге

Мейвезер подаст документы на лицензию бойца MMA
Флойд Мейвезер
Фото: Reuters

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер подаст документы, чтобы получить лицензию бойца MMA и драться в боях организации UFC, сообщил сайт TMZ Sports.

Мейвезер подтвердил серьезность намерений выступать в UFC и рассказал, что ему понадобится от шести до восьми месяцев тренировок, чтобы подготовиться к бою. Он будет тренироваться с чемпионом UFC Тайроном Вудли.

В прошлом году Мейвезер провел бой на боксерском ринге против бывшего чемпиона UFC, ирландца Конора Макгрегора. Оба бойца получили большие гонорары и несколько недель разогревали публику в публичных перепалках.

Пока неизвестно, кто может стать первым соперником Мейвезера в UFC.

Теги: Флойд Мейвезер, бокс, MMA, UFC
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