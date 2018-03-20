Сборная России по футболу презентовала новую гостевую форму

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Национальная команда России по футболу представила форму сборной для участия в гостевых матчах.
Гостевая майка выполнена в белом цвете с элементами серого. На ней изображены герб Российской Федерации, а также логотип технического спонсора сборной России.
В настоящее время сборная России готовится к товарищескому матчу против команды Бразилии. Игра пройдет 23 марта в Москве. А 27 марта россияне в Петербурге встретятся со сборной Франции.
Встречаем нашу новую гостевую форму от @adidasfootball— Сборная России (@TeamRussia) 20 марта 2018 г.
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