Путин восхитился выступлением российских паралимпийцев в Пхенчхане

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Паралимпийская сборная РФ подтвердила свое лидерство несмотря на то, что выступала в меньшинстве, ее не сломили запрет национальной символики и прессинг, заявил президент Владимир Путин.

"Вы показали высочайший класс, силу воли. Подтвердили уверенные позиции нашей страны в группе лидеров мирового паралимпийского спорта. Причем сделали это, говоря спортивным языком, находясь в меньшинстве: выступая в неполном составе, на равных соревновались с сильнейшими паралимпийскими сборными", - сказал Путин на встрече с паралимпийской сборной РФ.

"Вас не сломили ни жесткий эмоциональный прессинг, ни запрет национальной символики. Вы собрались, взяли все, что хотели, что смогли, причем брали не числом, а умением", - отметил президент.

Отельную благодарность глава государства адресовал тем, кто помогал паралимпийцам на их пути к успеху - тренерам, врачам, методистам, конструкторам специального оборудования, ассистентам и ведущим.

"Уверен, вам очень непросто смириться с тем, что не все ваши подопечные смогли принять участие в Играх", - заметил он.

"Мы сделаем все, чтобы поддержать этих мужественных и честных людей, чтобы их талант и упорство продолжали дарить надежду всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации", - сказал Путин.

Результат россиян на Паралимпиаде-2018

Паралимпийская команда России заняла второе место в медальном зачете.На счету команды восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей. Первое место заняла сборная США (13, 15, 8), третье – команда Канады (8, 4, 16).

Больше всех наград в составе россиян заработала Михалина Лысова – шесть медалей. Она соревновалась в биатлонной и лыжной гонках среди спортсменок с нарушением зрения. Из шести медалей у Лысовой две золотые, три серебряные, одна бронзовая

По пять наград – на счету Екатерины Румянцевой (три золотые и две серебряные) и Анны Милениной (две золотые, три серебряные). Они также выступали в лыжах и биатлоне – в классе "стоя".

В каких видах спорта разыграли медали

XII зимние Паралимпийские игры прошли в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта. Атлеты разыграли 80 комплектов наград: паралимпийцы соревновались в биатлоне, керлинге на колясках, в лыжных и горнолыжных видах спорта, пара-сноуборде, а также в следж-хоккее.

В соревнованиях приняли участие сборные команды 48 стран, в том числе дебютанты из Грузии и Северной Кореи.

Россию представили 30 спортсменов, включая шесть спортсменов-ведущих, в задачу которых входит помощь паралимпийцам с нарушением зрения. Также в состав делегации вошли 38 сопровождающих и официальных лиц. Российские спортсмены выступили под нейтральным флагом.