Букмекеры оценили шансы сборной РФ по футболу на успех в матче с Бразилией

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Сборная Бразилии по футболу является фаворитом товарищеского матча с национальной командой России, считают букмекеры.

"Шансы россиян в матче с бразильцами даже меньше, чем вероятность ничьей. Примерно 17%, тогда как вероятность ничейного исхода - 24%. Оставшиеся 59% шансов приходятся на победу сборной Бразилии по футболу", - прокомментировал "Интерфаксу" эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Ткачук.

Вероятность победы бразильцев букмекеры оценивают коэффициентом 1,66. Поставить на россиян можно с коэффициентом 5,8. На ничейный исход предлагается коэффициент 3,98.



Самые вероятные исходы встречи, согласно оценке аналитиков: победа Бразилии со счетом 1:0 (коэффициент 6,5), ничья 1:1 (7,0) и успех бразильцев со счетом 2:1 (8,0).



Больше всего шансов забить имеют игроки сборной Бразилии Роберто Фирмино (2,88), Фред (3,4) и Виллиан (3,6). В составе россиян эксперты выделяют Федора Смолова. Поставить на его гол можно за 3,74.

Матч Россия – Бразилия пройдет 23 марта на стадионе "Лужники" в Москве и стартует в 19:00 мск.

В рейтинге ФИФА сборная Бразилии занимает второе место. Россия - на 63-й строчке.