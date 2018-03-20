Модельеру Зайцеву не понравилась новая форма сборной России по футболу

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Модельера Вячеслава Зайцева не впечатлила новая гостевая форма сборной России по футболу, презентованная во вторник.
"Обыкновенная майка, ничего особенного в ней нет. На тех фотографиях, которые сейчас в cети, сидит плохо. Блекло очень выглядит принт", – приводит слова Зайцева "Чемпионат".
Гостевая майка выполнена в белом цвете с элементами серого. На ней изображены герб Российской Федерации, а также логотип технического спонсора сборной России.
В настоящее время сборная России готовится к товарищескому матчу против команды Бразилии. Игра пройдет 23 марта в Москве. А 27 марта россияне в Петербурге встретятся со сборной Франции.
Встречаем нашу новую гостевую форму от @adidasfootball— Сборная России (@TeamRussia) 20 марта 2018 г.
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