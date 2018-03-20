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Спорт ЧМ-2018

Модельеру Зайцеву не понравилась новая форма сборной России по футболу

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Модельера Вячеслава Зайцева не впечатлила новая гостевая форма сборной России по футболу, презентованная во вторник.

"Обыкновенная майка, ничего особенного в ней нет. На тех фотографиях, которые сейчас в cети, сидит плохо. Блекло очень выглядит принт", – приводит слова Зайцева "Чемпионат".

Гостевая майка выполнена в белом цвете с элементами серого. На ней изображены герб Российской Федерации, а также логотип технического спонсора сборной России.

В настоящее время сборная России готовится к товарищескому матчу против команды Бразилии. Игра пройдет 23 марта в Москве. А 27 марта россияне в Петербурге встретятся со сборной Франции.

Теги: футбол, ЧМ-2018, Вячеслав Зайцев
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