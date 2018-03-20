"Росгосстрах" перестанет быть спонсором чемпионата России по футболу с июля

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "Росгосстрах" принял решение не продлевать истекающий в июле текущего года контракт на титульное спонсорства чемпионата России по футболу, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на гендиректора страховщика Николауса Фрая.

Как отметил Фрай, отказ от спонсорства обусловлен аудитом всех статей расходов в связи с назначением ЦБ РФ акционером группы "Открытие", в которую входит "Росгосстрах", а также отказом самой Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) от титульного спонсорства.

Представитель РФПЛ заявил "Ведомостям", что у "Росгосстраха" было преимущественное право на продление договора, но компания им не воспользовалась, и теперь премьер-лига прибегнет к новой спонсорской стратегии, которая может не предусматривать наличие титульного спонсора.

Издание отмечает, что действующий контракт между "Росгосстрахом" и РФПЛ был заключен в сентябре 2015 года и позволял компании размещать фирменный логотип на футболках игроков и на стадионах, а также демонстрировать его во время телетрансляций. Кроме того, название компании было добавлено к официальному наименованию чемпионата.

Илья Соломатин, заместитель гендиректора "Ингосстраха", спонсировавшего Федерацию хоккея России, рассказал "Ведомостям", что титульное спонсорство национального турнира может недешево обходиться компаниям. По его словам, годовая цена контракта начинается от $5 млн. Между тем, отмечает издание, "Росгосстрах" в 2017 году получил рекордный убыток в размере 55,6 млрд рублей

Соломатин сообщил изданию, что "Ингосстрах" предложений о спонсорстве РФПЛ не получал, "Согаз" на запрос газеты не ответил.

Помимо титульного "Росгосстраха" у РФПЛ есть генеральный спонсор - букмекерская компания "Лига ставок" и технический спонсор - компания "Nike", пишут "Ведомости" со ссылкой на сайт лиги. Представитель "Лиги ставок" в беседе с изданием подтвердил спонсорство, представители Nike на запрос "Ведомостей" не ответили. Центробанк и "ФК Открытие" на запрос газеты также не дали ответа.