Главные новости
В миреТрамп заявил о готовности встретиться с ПутинымВ РоссииДуров пообещал пользователям Telegram неприкосновенность частной жизниВ РоссииТри этажа жилого дома в Мурманске обрушились из-за взрыва газа
Спорт

"Росгосстрах" перестанет быть спонсором чемпионата России по футболу с июля

В компании "Ведомостям" объяснили решение сменой акционера "Открытия" и отказом РФПЛ от института титульного спонсорства

"Росгосстрах" перестанет быть спонсором чемпионата России по футболу с июля
Фото: ФК "Зенит"/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "Росгосстрах" принял решение не продлевать истекающий в июле текущего года контракт на титульное спонсорства чемпионата России по футболу, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на гендиректора страховщика Николауса Фрая.

Как отметил Фрай, отказ от спонсорства обусловлен аудитом всех статей расходов в связи с назначением ЦБ РФ акционером группы "Открытие", в которую входит "Росгосстрах", а также отказом самой Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) от титульного спонсорства.

Представитель РФПЛ заявил "Ведомостям", что у "Росгосстраха" было преимущественное право на продление договора, но компания им не воспользовалась, и теперь премьер-лига прибегнет к новой спонсорской стратегии, которая может не предусматривать наличие титульного спонсора.

Издание отмечает, что действующий контракт между "Росгосстрахом" и РФПЛ был заключен в сентябре 2015 года и позволял компании размещать фирменный логотип на футболках игроков и на стадионах, а также демонстрировать его во время телетрансляций. Кроме того, название компании было добавлено к официальному наименованию чемпионата.

Илья Соломатин, заместитель гендиректора "Ингосстраха", спонсировавшего Федерацию хоккея России, рассказал "Ведомостям", что титульное спонсорство национального турнира может недешево обходиться компаниям. По его словам, годовая цена контракта начинается от $5 млн. Между тем, отмечает издание, "Росгосстрах" в 2017 году получил рекордный убыток в размере 55,6 млрд рублей

Соломатин сообщил изданию, что "Ингосстрах" предложений о спонсорстве РФПЛ не получал, "Согаз" на запрос газеты не ответил.

Помимо титульного "Росгосстраха" у РФПЛ есть генеральный спонсор - букмекерская компания "Лига ставок" и технический спонсор - компания "Nike", пишут "Ведомости" со ссылкой на сайт лиги. Представитель "Лиги ставок" в беседе с изданием подтвердил спонсорство, представители Nike на запрос "Ведомостей" не ответили. Центробанк и "ФК Открытие" на запрос газеты также не дали ответа.

Теги: Росгосстрах
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Спорт
"Росгосстрах" перестанет быть спонсором чемпионата России по футболу с июля"Росгосстрах" перестанет быть спонсором чемпионата России по футболу с июля
В компании "Ведомостям" объяснили решение сменой акционера "Открытия" и отказом РФПЛ от института титульного спонсорстваПодробнее
 Мейвезер подаст документы на лицензию бойца MMAМейвезер подаст документы на лицензию бойца MMA
Единственный бой с чемпионом UFC Мейвезер провел на боксерском рингеПодробнее
 Команда России стала второй в медальном зачете по итогам ПаралимпиадыКоманда России стала второй в медальном зачете по итогам Паралимпиады
Россияне заработали 24 медали, из них восемь - высшего достоинстваПодробнее
 Россиянка Лысова завоевала серебро Паралимпиады в лыжной гонке среди слабовидящихРоссиянка Лысова завоевала серебро Паралимпиады в лыжной гонке среди слабовидящих
В ее карьере теперь 17 паралимпийских медалей, включая шесть золотых; в Пхенчхане она выиграла шесть наград, включая две золотыеПодробнее
ЦСКА сыграет с лондонским "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФАЦСКА сыграет с лондонским "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФА
Жеребьевка данной стадии турнира прошла в НьонеПодробнее
 Стали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФАСтали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА
Матчи этой стадии турнира пройдут в апрелеПодробнее
 У Кокорина диагностирован разрыв крестообразных связок коленаУ Кокорина диагностирован разрыв крестообразных связок колена
Футболист рискует пропустить ЧМ-2018 в РоссииПодробнее
 ЦСКА выиграл у "Лиона" и вышел в четвертьфинал Лиги ЕвропыЦСКА выиграл у "Лиона" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Своего соперника по четвертьфиналу армейский клуб узнает в пятницуПодробнее
 "Зенит" сыграл вничью с "Лейпцигом" и выбыл из Лиги Европы"Зенит" сыграл вничью с "Лейпцигом" и выбыл из Лиги Европы
Ответный матч, прошедший в Петербурге, завершился вничьюПодробнее
 "Лион" - ЦСКА. Онлайн"Лион" - ЦСКА. Онлайн
Во Франции проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между местным "Лионом" и клубом из МосквыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 марта5 фото
20 марта
Фотохроника 20 марта
Фотохроника 19 марта6 фото
19 марта
Фотохроника 19 марта
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп заявил о готовности встретиться с ПутинымВ РоссииДуров пообещал пользователям Telegram неприкосновенность частной жизниВ РоссииТри этажа жилого дома в Мурманске обрушились из-за взрыва газаВ РоссииРостранснадзор предписал приостановить полеты на Ан-148 в РоссииВ РоссииВ Кремле не сочли недружественным шагом отсутствие поздравлений от ТрампаВ РоссииРоскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ ключей шифрования

Источник сообщил о нападении на полицейского в Грозном

Около 35 человек стали жертвами обстрела боевиками окрестностей Дамаска

В посольстве РФ в Лондоне подтвердили отъезд 23 российских дипломатов

"Росгосстрах" перестанет быть спонсором чемпионата России по футболу с июля

"Росгосстрах" перестанет быть спонсором чемпионата России по футболу с июляВ компании "Ведомостям" объяснили решение сменой акционера "Открытия" и отказом РФПЛ от института титульного спонсорства Подробнее

Натовский самолет AWACS провел очередную разведку у российских рубежей

Житель дома в Мурманске перед взрывом назвал 20 марта последним днем своей жизни

Фотохроника 20 марта

Фотохроника 20 марта5 фото

СМИ сообщили о планах бойкота ЧМ-2018 по футболу властями нескольких европейских стран

Что произошло за день: вторник, 20 марта

Угроза блокировки Telegram, поздравления Путина Трампом и взрыв в жилом доме в Мурманске Подробнее

Автобус насмерть сбил школьника в Уфе

Самолет британских ВВС разбился во время тренировочного полета в Уэльсе

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru