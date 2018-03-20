Карякин победил Крамника на турнире претендентов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU -Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу над соотечественником Владимиром Крамником в девятом туре турнира претендентов в Берлине.

Еще один россиянин, Александр Грищук, сыграл вничью с американцем Уэсли Со. Вничью завершилась и партия между армянином Левоном Ароняном и азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым.

Партия с участием американца Фабиано Каруана и китайца Дин Лижэня еще не завершилась.

В турнире претендентов лидируют Каруана, и Мамедьяров, набравшие по 5,5 очка. На счету Грищука 5 баллов, Карякин набрал 4,5 очка, Дин Лижэнь – 4. По 3,5 балла набрали Крамник, Со и Аронян.

Победитель по итогам 14 раундов в ноябре сыграет в матче за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.

В 2016 году с норвежцем за звание чемпиона мира боролся Сергей Карякин (Карлсен победил).