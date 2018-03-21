Главные новости
В РоссииКудрин дал будущему правительству два года на реформыВ миреГлава компании Cambridge Analytica отстранен от должностиВ миреТрамп не послушал совета своих помощников насчет поздравления Путина
Спорт

Российские футболисты опоздали на тренировку из-за пятичасовой сдачи допинг-проб

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Визит допинг-офицеров в среду внес коррективы в график тренировок сборной России по футболу, сообщается в официальном Twitter национальной команды.

"Сегодня тренировка сборной России начнётся с опозданием в связи с тем что, начиная с 6:30, в расположение команды прибыл инспектор допинг-контроля для взятия проб мочи и крови. Учитывая то, что инспектор приехал всего один, процедура затянулась более чем на пять часов. Это нарушило распорядок дня и внесло коррективы в тренировочный процесс, в том числе для футболистов, имеющих некоторые ограничения для работы в общей группе", - говорится в сообщении.

Сборная России готовится к контрольному матчу с Бразилией, который состоится 23 марта в Лужниках, на базе в Новогорске.

В среду тренировка национальной команды пройдёт на "Арене Химки", начало было запланировано на 11:30 мск.

Теги: футбол, сборная России
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Спорт
"Росгосстрах" перестанет быть спонсором чемпионата России по футболу с июля"Росгосстрах" перестанет быть спонсором чемпионата России по футболу с июля
В компании "Ведомостям" объяснили решение сменой акционера "Открытия" и отказом РФПЛ от института титульного спонсорстваПодробнее
 Мейвезер подаст документы на лицензию бойца MMAМейвезер подаст документы на лицензию бойца MMA
Единственный бой с чемпионом UFC Мейвезер провел на боксерском рингеПодробнее
 Команда России стала второй в медальном зачете по итогам ПаралимпиадыКоманда России стала второй в медальном зачете по итогам Паралимпиады
Россияне заработали 24 медали, из них восемь - высшего достоинстваПодробнее
 Россиянка Лысова завоевала серебро Паралимпиады в лыжной гонке среди слабовидящихРоссиянка Лысова завоевала серебро Паралимпиады в лыжной гонке среди слабовидящих
В ее карьере теперь 17 паралимпийских медалей, включая шесть золотых; в Пхенчхане она выиграла шесть наград, включая две золотыеПодробнее
ЦСКА сыграет с лондонским "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФАЦСКА сыграет с лондонским "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФА
Жеребьевка данной стадии турнира прошла в НьонеПодробнее
 Стали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФАСтали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА
Матчи этой стадии турнира пройдут в апрелеПодробнее
 У Кокорина диагностирован разрыв крестообразных связок коленаУ Кокорина диагностирован разрыв крестообразных связок колена
Футболист рискует пропустить ЧМ-2018 в РоссииПодробнее
 ЦСКА выиграл у "Лиона" и вышел в четвертьфинал Лиги ЕвропыЦСКА выиграл у "Лиона" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Своего соперника по четвертьфиналу армейский клуб узнает в пятницуПодробнее
 "Зенит" сыграл вничью с "Лейпцигом" и выбыл из Лиги Европы"Зенит" сыграл вничью с "Лейпцигом" и выбыл из Лиги Европы
Ответный матч, прошедший в Петербурге, завершился вничьюПодробнее
 "Лион" - ЦСКА. Онлайн"Лион" - ЦСКА. Онлайн
Во Франции проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между местным "Лионом" и клубом из МосквыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 марта5 фото
20 марта
Фотохроника 20 марта
Фотохроника 19 марта6 фото
19 марта
Фотохроника 19 марта
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКудрин дал будущему правительству два года на реформыВ миреГлава компании Cambridge Analytica отстранен от должностиВ миреТрамп не послушал совета своих помощников насчет поздравления ПутинаВ миреРоссиянку задержали в Греции в связи с делом об убийстве журналистки на МальтеВ РоссииДуров пообещал пользователям Telegram неприкосновенность частной жизниВ РоссииТри этажа жилого дома в Мурманске обрушились из-за взрыва газа

Почти 40 детей пострадали из-за распыления газового баллончика в школе Волоколамска

Визовые центры Польши в России приостановили работу

Подать визовое заявление можно только через консульский отдел в Москве Подробнее

В США уничтожен рассылавший посылки со взрывчаткой злоумышленник

Закон о наказании за торговлю дикими животными в интернете прошел I чтение

Жертвами теракта в Кабуле стали не менее 26 человек

Суд Башкирии закрыл дело по иску Роснефти к "Системе" на 131,6 млрд руб

Суд Башкирии закрыл дело по иску Роснефти к "Системе" на 131,6 млрд рубРанее стороны заключили мировое соглашение, в рамках которого АФК заплатила 100 млрд рублей Подробнее

Глава Калининграда ушел в отставку

АКРА присвоит рейтинг "Почте России" и ее бондам

Из-за распыления баллончика с газом в Волоколамске пострадали более 20 школьников

Посол Великобритании в Москве не придет в МИД РФ на встречу по "делу Скрипаля"

Российские футболисты опоздали на тренировку из-за пятичасовой сдачи допинг-проб

Число жертв взрыва газа в мурманской пятиэтажке выросло до трех

Петербургский автомобилист потерял машину в снегу и заявил об угоне

Клиентов самарского АК банка попросили записываться для получения денег по вкладам

Террорист-смертник устроил теракт в Кабуле в толпе празднующих Навруз

В Ираке более 3 тыс. человек приговорили к смертной казни за связи с ИГ

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru