Российские футболисты опоздали на тренировку из-за пятичасовой сдачи допинг-проб

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Визит допинг-офицеров в среду внес коррективы в график тренировок сборной России по футболу, сообщается в официальном Twitter национальной команды.

"Сегодня тренировка сборной России начнётся с опозданием в связи с тем что, начиная с 6:30, в расположение команды прибыл инспектор допинг-контроля для взятия проб мочи и крови. Учитывая то, что инспектор приехал всего один, процедура затянулась более чем на пять часов. Это нарушило распорядок дня и внесло коррективы в тренировочный процесс, в том числе для футболистов, имеющих некоторые ограничения для работы в общей группе", - говорится в сообщении.

Это нарушило распорядок дня и внесло коррективы в тренировочный процесс, в том числе для футболистов имеющих некоторые ограничения для работы в общей группе.

По состоянию на 11:00 на контроле находятся ещё 5 человек. Отъезд на тренировку перенесён на более позднее время. 2/2 — Сборная России (@TeamRussia) 21 марта 2018 г.

Сборная России готовится к контрольному матчу с Бразилией, который состоится 23 марта в Лужниках, на базе в Новогорске.

В среду тренировка национальной команды пройдёт на "Арене Химки", начало было запланировано на 11:30 мск.