УЕФА завел дело в отношении "Зенита"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении петербургского "Зенита" по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Лейпцига".

Как сообщается на сайте УЕФА, болельщики российского клуба обвиняются в ряде нарушений: бросание предметов на поле, блокировка лестничных проходов, расистские выкрики с трибун.

31 мая дело рассмотрит Управление по контролю, этике и дисциплине УЕФА.

Матч "Зенит" - "Лейпциг" прошел в Петербурге 15 марта и завершился вничью – 1:1. Этот результат вывел в следующую стадию турнира немецкую команду, выигравшую в первом матче у "Зенита" - 2:1.

Россию в Лиге Европы теперь представляет только московский ЦСКА: в четвертьфинале он сыграет с лондонским "Арсеналом".