Для экс-футболиста сборной Испании Хаби Алонсо потребовали пять лет тюрьмы

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Испанская прокуратура потребовала пять лет для бывшего полузащитника сборной Испании, мадридского "Реала", мюнхенской "Баварии", английского "Ливерпуля" и ряда других клубов Хаби Алонсо, сообщает Football Espana.

Как сообщалось, испанские налоговые органы выявили ряд нарушений налогового кодекса со стороны спортсмена: футболист использовал подставную фирму для использования маркетинговых прав. Отмечалось, что испанцу грозит до восьми лет тюремного заключения, а также штраф в размере до 8 млн евро.

В составе сборной Испании Хаби Алонсо дважды выиграл чемпионат Европы, один раз – чемпионат мира. В составах "Ливерпуля" и "Реала" по разу становился победителем Лиги чемпионов. Так же он является чемпионом Испании, трехкратным чемпионом Германии и обладателем ряда других национальных и международных трофеев. Завершил игровую карьеру в 2017 году.

Тенденция, однако

Хаби Алонсо - не единственный обвиняемый в неуплате налогов человек, связанный с испанским футболом.

В феврале суд в Испании приговорил нападающего английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса к 16 месяцам тюрьмы за мошенничество с налогами. Игрок обвиняется в том, что, будучи футболистом "Барселоны" в 2012-2013 годах, скрывал доходы от продажи прав на свой образ.

Однако в тюрьме Алексис Санчес находиться не будет: он согласился выплатить налог в размере 1 млн евро.

В настоящее время идут судебные разбирательства, связанные с нападающим "Реала" Криштиану Роналду. В июне испанская прокуратура подала иск в отношении Роналду: игрок обвиняется в неуплате налогов на общую сумму 14,7 млн евро. Сообщалось, что футболист скрывал средства от бюджета в период с 2011 по 2014 годы.

Ранее суд в Испании признал виновным в неуплате налогов другого ведущего футболиста, выступающего в этой стране: аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил 21-месячный срок. Аналогичное наказание было вынесено и отцу футболиста Хорке Орасио Месси, также проходившему по этому делу, но срок был сокращен до 15 месяцев лишения свободы. Впрочем, вскоре суд решил заменить тюремный срок денежным штрафом.

Отмечалось, что Месси и его отец так и так не попали бы в тюрьму. Согласно испанскому законодательству, сроки меньше двух лет обычно отбываются условно. В итоге после вынесения приговора аргентинец продолжил играть в футбол на профессиональном уровне.

Кроме того, разбирательства были в отношении экс-главного тренера "Реала" Жозе Моуринью (ныне работает в МЮ). Дело о неуплате им налогов закрыто после того, как он выплатил соответствующую комиссию.