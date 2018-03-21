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Дворкович назвал бессмысленной идею бойкотирования ЧМ-2018

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Россия сделает все возможное, чтобы домашний чемпионат мира по футболу был лучшим, и в его бойкоте нет смысла, заявляет вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Думаю, что наши коллеги и партнеры наказывают только сами себя. Это бессмысленно. У нас будет прекрасный, самый лучший чемпионат мира. Мы ждем всех. Если какие-то чиновники не хотят приезжать, это их дело", - сказал Дворкович журналистам в среду, отвечая на вопрос о призывах некоторых стран бойкотировать ЧМ-2018.

По его словам история показывает, что ничем хорошим такие бойкоты не заканчивались, все сборные, конечно, хотя играть, а болельщики быть здесь.

"Мы сделаем все возможное, чтобы болельщики получили огромное удовольствие от чемпионата мира", - заключил вице-премьер.

Кому пришла идея о бойкоте

Во вторник западные СМИ сообщили, что власти Швеции, Исландии, Дании и Польши рассматривают возможность бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года в России в связи с отравлением Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

По данным исландской телерадиокомпании RUV, глава МИД Исландии Гудлейгур Тор Тордасон заявил, что отказ официальных лиц от поездки на ЧМ-2018 в настоящий момент рассматривается властями, и окончательное решение пока не принято.

"Это серьезный случай (отравление Скрипаля в Солсбери - ИФ), который затронул не только Великобританию. Правительство Исландии должно сформировать свою позицию по этому вопросу и обсудить ее с нашими союзниками. Пока что мы не приняли решения о том, будут ли члены исландского парламента присутствовать на чемпионате мира по футболу", - приводит телерадиокомпания слова главы МИД Исландии.

Возможный бойкот ЧМ-2018 в России рассматривают и власти Швеции и Дании.

Как сообщает новостной портал Local, пресс-секретарь шведского МИД Пер Энеруд заявил, что отказ официальных лиц от поездки в Россию на чемпионат мира по футболу в настоящий момент находится на обсуждении.

Такой же позиции придерживаются и власти Дании, которые пока не объявили о решении бойкотировать мундиаль.

В свою очередь, польский президент Анджей Дуда уже отказался от представления Польши на грядущем чемпионате мира в России. По данным польских СМИ, он не будет присутствовать на церемонии открытия ЧМ-2018, которая состоится 14 июня в Москве.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что министры и высокопоставленные представители Британии не поедут в Россию на чемпионат мира по футболу. В частности, это решение касается представителей британской королевской семьи. Такой шаг связан с тем, что Лондон возлагает на Москву ответственность за отравление экс-сотрудника ГРУ Скрипаля и его дочери.

Несмотря на позицию Великобритании, в Евросоюзе ранее уточнили, что в целом не планируют бойкотировать ЧМ-2018. Так, по словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, "сейчас речь не идет о бойкоте чемпионата мира по футболу, пока речь идет о том, чтобы провести расследование".

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с нервно-паралитическим веществом пострадали работавший на британскую разведку Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Теги: футбол, ЧМ-2018, Сергей Скрипаль, Аркадий Дворкович
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