Марадона назвал фаворитов ЧМ-2018 в России

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона считает сборные Германии и Испании главными претендентами на золото чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

"Для меня Германия и Испания являются фаворитами", - приводит слова Марадоны Le Figaro.

Сборная Германии является действующим чемпионом мира. В общей сложности ЧМ она выигрывала четыре раза – в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах. Национальной команде Испании этот турнир покорялся один раз – в 2010 году.

На ЧМ-2018 команды пробились с первых мест в своих группах.

Чемпионом мира становился и сам Марадона – в 1986 году.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал - 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.