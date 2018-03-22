Черчесов прокомментировал возможность вызова бразильца Ари в сборную России

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что говорить о вызове в национальную команду бразильского нападающего Ари, желающего играть за нее, пока рано.

"Когда он получит паспорт - тогда и поговорим. Пока он бразилец. Но когда получит, мимо проходить будет нельзя, ведь уровень мастерства есть", - приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

Ари выступает в России с 2010 года, первым его клубом здесь стал московский "Спартак". В 2013 году Ари перешел в ФК "Краснодар", а сейчас он выступает в столичном "Локомотиве" на правах аренды. В декабре 2014 года он женился на россиянке. Футболист заявлял, что готов выступать за сборную РФ. Летом 2017 года сообщалось, что Ари подал документы на получение российского гражданства.

Между тем, за сборную России уже играли выходцы из Бразилии. Так, к матчам сборной привлекались защитник московского ЦСКА Марио Фернандес и вратарь столичного "Локомотива" Маринато Гилерме. Кроме того, опыт выступления за сборную России имеет ныне полузащитник турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер, ради этого сменивший немецкое гражданство на российское. Все они могут выступить в составе сборной РФ на ЧМ-2018.