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На матч Россия – Бразилия продано почти 65 тысяч билетов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Примерно 65 тыс. билетов реализовано на товарищеский матч между сборными России и Бразилии по футболу, сообщил исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

"Запуск болельщиков начнется за три часа, задача - отрепетировать вход, выход, все маршруты. Проблем с выходом быть не должно, все службы стадиона, города Москвы сделают все, чтобы процесс прошел гладко", - отметил Алаев, слова которого приводит портал welcome2018.com.

Матч пройдет 23 марта на стадионе "Лужники" в Москве.

Ранее руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев сообщил, что организаторы игры работают над тем, чтобы задержка выхода со стадиона для болельщиков после игры была минимальной. С соответствующей проблемой столкнулись любители футбола, посетившие в прошлом году товарищеский матч Россия – Аргентина в "Лужниках".

Летом "Лужники" станут главной ареной чемпионата мира по футболу-2018 в России. Здесь пройдут семь игр, включая матч открытия, полуфинал и финал.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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