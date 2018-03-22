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Допинг-офицеры вновь навестили сборную России по футболу

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Допинг-офицеры снова прибыли в расположение сборной России по футболу, сообщается в твиттере национальной команды.

"В четверг в 15:20 в расположение сборной России прибыли пять допинг-офицеров ФИФА. Они будут проверять всю команду: смотрят кровь и мочу. Четыре футболиста уже сдали пробы", – говорится в сообщении.

Накануне игроки национальной команды не смогли вовремя начать тренировку, запланированную на 11:00, так как допинг-офицеры, прибывшие в расположение команды в 6:30 мск, выполняли свою работу в течении более чем пяти часов.

В настоящее время сборная России готовится к товарищескому матчу с национальной командой Бразилии, который пройдет в Москве в пятницу.

Теги: футбол, сборная России, допинг
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