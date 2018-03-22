"Манчестер Юнайтед" расстался с Ибрагимовичем

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU -Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.

В сообщении пресс-службы МЮ отмечается, что "клуб благодарит Златана за вклад в игру команды и желает ему успехов в будущем".

В свою очередь, сам Ибрагимович в своем инстаграме также поблагодарил клуб, тренера команды, персонал, болельщиков.

Ибрагимович защищал цвета МЮ в сезоне-2016/17, предварительной подписав контракт с клубом также на один год. В 46 матчах за "Манчестер Юнайтед" он провел 28 голов, но получил травму и завершил сезон досрочно. В августе 2017 года он снова стал игроком "Манчестер Юнайтед".

После того, как в 2001 году Ибрагимович покинул свой первый клуб - шведский "Мальме", он становился чемпионом почти всех стран, за клубы которых играл. Ибрагимович - четырехкратный чемпион Франции в составе ПСЖ, четырехкратный чемпион Италии в составе миланского "Интера" (три раза) и "Милана" (один раз), двукратный чемпион Нидерландов в составе амстердамского "Аякса", чемпион Испании в составе "Барселоны". В составе МЮ чемпионат Англии он не выигрывал, зато стал победителем Лиги Европы УЕФА.