ХК СКА вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА завоевали путевку в 1/2 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В четвертьфинале соревнования (полуфинале Западной конференции) игроки петербургского клуба одержали решающую победу над ярославским "Локомотивом". На своем льду они победили соперника со счетом 3:1, доведя счет в серии до четырех побед – 4-1.
СКА является действующим обладателем Кубка Гагарина.
Прошли "Локомотив"! pic.twitter.com/zpbh9utM0S— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 22 марта 2018 г.