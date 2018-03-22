Крамник победил Ароняна в 10-м туре турнира претендентов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Владимир Крамник нанес поражение сопернику из Армении Левону Ароняну в 10-м раунде турнире турнира претендентов в Берлине.

Остальные три матча отчетного тура завершились вничью. Речи идет о матчах Александр Грищук – Сергей Карякин (оба – Россия), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Фабиано Каруана (США), Дин Лижень (Китай) – Уэсли Со (США).

На первом месте в турнирной таблице находится Каруана – 6,5 балла, на втором – Мамедьяров (6), на третьем – Грищук (5,5). Далее идут Дин Лижень и Карякин (по 5), Крамник (4,5), Со (4), Аронян (3,5).

Победитель по итогам 14 раундов в ноябре сыграет в матче за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.

В 2016 году с норвежцем за звание чемпиона мира боролся Сергей Карякин (Карлсен победил).