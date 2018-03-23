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Украинская биатлонистка назвала неконструктивным бойкот этапа Кубка мира в Тюмени

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Биатлонистка сборной Украины Вита Семеренко выражает сожаление в связи с тем, что команда бойкотирует заключительный этап Кубка мира в Тюмени.

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"О какой проблеме вы говорите? Какую проблему мы решили? На мой взгляд, непоездка на заключительный этап с конструктивом не имеют ничего общего. Просто так сложились обстоятельства на сегодняшний день, к сожалению", - приводит слова спортсменки "Спорт-Экспресс".

13 марта президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил о решении бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.

"Мы не будем принимать участие в заключительном этапе Кубка мира этого сезона в Тюмени. Это совместное решение федерации и министерства. Да, мы можем не завоевать какие-то медали, но это не те проблемы, которые нельзя пережить. В данной ситуации, учитывая все обстоятельства, я считаю это решение правильным", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в тот день.

Вскоре министр молодежи и спорта страны Игорь Жданов подписал приказ о запрете выступлений украинских спортсменов в любых соревнованиях, которые проводятся на территории России.

Этап Кубка мира по биатлону в Тюмени стартовал накануне.

Теги: биатлон, Украина
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