Главные новости
В РоссииГлава Волоколамского района Подмосковья Гаврилов отправлен в отставкуВ миреНапавший на супермаркет во Франции уничтоженЭкономикаЦентробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,25%
Спорт ЧМ-2018

Россия - Бразилия. Онлайн

Есть обновление от 18:08

В рамках подготовки к ЧМ-2018 футболисты сборной России проводят товарищеский матч в "Лужниках"

Россия - Бразилия. Онлайн
Фото: ingimage/vostock-photo

В рамках подготовки к ЧМ-2018 футболисты сборной России проводят товарищеский матч в "Лужниках"

17'

Акинфеев поймал мяч после удара головой и быстро ввел его в поле. Правда - на ногу бразильцу. Так началась новая атака южноамериканцев, но и она завершилась тем, что Игорь поймал мяч

16'

Право на штрафной заработали бразильцы - на правом фланге атаки

15'

В составе сборной Бразилии отсутствует травмированный Неймар. Что его, видимо, не слишком огорчает

13'

Теперь досталось по ноге Федору Смолову - от Жоао Миранды. Но россиянин довольно-таки быстро поднялся на ноги (включая ту, по которой был нанесен болезненный удар)

12'

Федор Кудряшов отобрал мяч у Габриэля Жезуса и быстро перевел снаряд на противоположную половину поля. К этому маневру его партнеры оказались не готовы. Но игру остановили, поскольку Жезус получил повреждение в результате игрового стыка с Кудряшовым

10'

Не позволили гости россиянам довести подачу с углового до удара по воротам

9'

Право на угловой заработала сборная России!

8'

Алисон Бекер, вратарь сборной Бразилии, решил, что стоит покинуть штрафную площадь, чтобы помешать нашим пробить

7'

Высоко поднял руки вверх Дани Алвес. По факту он извинился за неточный удар, но, быть может, он демонстрировал, насколько высоко отправил мяч, нанося удар из-за пределов штрафной

5'

А вот и опасный момент у ворот сборной России! Габриэль Жезус выскочил к воротам, откликаясь на подачу из глубины поля. Он оказался один напротив Игоря Акинфеева. Времени обрабатывать мяч у бразильца не было и он мгновенно пробил по воротам. Акинфеев смог сложиться и ногой преградить путь мячу. Мне же не составит труда в очередной раз похвалить нашего вратаря за мастерство, приведшее к спасению ворот!

3'

Бразильцы попытались провести атаку по правому флангу. До остроты дело не дошло

2'

Россияне перехватили мяч в центре поля, но быстро его потеряли

1'

Матч начался! Российские игроки в белой форме, бразильские - в синей!

Такой вот перфоманс приготовили российские болельщики

Только что прозвучали гимны стран. Сейчас матч начнется!

О! Состав сборной Бразилии!

Говорят, за игрой вживую понаблюдают 77 тысяч человек. Два из них - на этой фотке, плюс здесь еще перечислены счастливчики. Плюс я, а также мой коллега по "Интерфаксу" Дмитрий Кириловский, чьи твиты я тут периодически выкладываю. Кто остальные 76 тысяч 990 человек - я пока не знаю

На матче с Бразилией сегодня ожидается 77.000 зрителей и среди них финалисты нашего конкурса «Детские мечты». Ника Шайхутдинова из деревни Марусино очень тронула нас своим письмом. Она попросила подарок не для себя, а для любимого дедушки - показать ему на большом стадионе игру сборной! ⠀ Посмотреть футбол с трибун мечтали и Лиза Беспаленко из Москвы, и Саша Белоусов из станицы Натухаевская Краснодарского Края! И сегодня их мечты сбудутся ;) ⠀ Как мы исполняли другие мечты, смотрите по хештегу - #ПасНаМечту ⠀ #СборнаяРоссии #РоссияБразилия #ВместеМыКоманда

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)

Встретились два товарища: талисман ЧМ-2018 и маскот сборной Бразилии

Людей на поле стало больше

Между тем, футболисты сборной России вышли на разминку

Бразильские футболисты разгуливают по подтрибунным помещениям "Лужников"

А, уже удалили тот твит и выпустили новый, уже с правильной версией происходящего

Товарищ Кутепов здесь почему-то обозначен как Александр, хотя мы привыкли знать, что его зовут Ильей.

Стартовый состав сборной России:

Кстати, Вячеслав Зайцев оказался не в восторге от этой формы. Надеемся, что данный пост - самый грустный в этой текстовой трансляции

Дела таковы, что Россия играет дома, а форма - гостевая

Матч пройдет сегодня в "Лужниках" и стартует в 19:00 по московскому времени! "Лужники" и сами находятся в Москве!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" предлагает вам текстовую трансляцию товарищеского матча между сборными России и Бразилии!

Теги: футбол, ЧМ-2018
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Россия - Бразилия. ОнлайнРоссия - Бразилия. Онлайн
В рамках подготовки к ЧМ-2018 футболисты сборной России проводят товарищеский матч в "Лужниках"Подробнее
 ЦСКА и "Йокерит" установили рекорд по продолжительности матча в КХЛЦСКА и "Йокерит" установили рекорд по продолжительности матча в КХЛ
Финский клуб провел гол в ворота армейцев на 143-й минуте матча, в пятом овертаймеПодробнее
 "Росгосстрах" перестанет быть спонсором чемпионата России по футболу с июля"Росгосстрах" перестанет быть спонсором чемпионата России по футболу с июля
В компании "Ведомостям" объяснили решение сменой акционера "Открытия" и отказом РФПЛ от института титульного спонсорстваПодробнее
 Мейвезер подаст документы на лицензию бойца MMAМейвезер подаст документы на лицензию бойца MMA
Единственный бой с чемпионом UFC Мейвезер провел на боксерском рингеПодробнее
Команда России стала второй в медальном зачете по итогам ПаралимпиадыКоманда России стала второй в медальном зачете по итогам Паралимпиады
Россияне заработали 24 медали, из них восемь - высшего достоинстваПодробнее
 Россиянка Лысова завоевала серебро Паралимпиады в лыжной гонке среди слабовидящихРоссиянка Лысова завоевала серебро Паралимпиады в лыжной гонке среди слабовидящих
В ее карьере теперь 17 паралимпийских медалей, включая шесть золотых; в Пхенчхане она выиграла шесть наград, включая две золотыеПодробнее
 ЦСКА сыграет с лондонским "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФАЦСКА сыграет с лондонским "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФА
Жеребьевка данной стадии турнира прошла в НьонеПодробнее
 Стали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФАСтали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА
Матчи этой стадии турнира пройдут в апрелеПодробнее
 У Кокорина диагностирован разрыв крестообразных связок коленаУ Кокорина диагностирован разрыв крестообразных связок колена
Футболист рискует пропустить ЧМ-2018 в РоссииПодробнее
 ЦСКА выиграл у "Лиона" и вышел в четвертьфинал Лиги ЕвропыЦСКА выиграл у "Лиона" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Своего соперника по четвертьфиналу армейский клуб узнает в пятницуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 марта5 фото
22 марта
Фотохроника 22 марта
Фотохроника 21 марта6 фото
21 марта
Фотохроника 21 марта
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГлава Волоколамского района Подмосковья Гаврилов отправлен в отставкуВ миреНапавший на супермаркет во Франции уничтоженЭкономикаЦентробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,25%В РоссииЦИК утвердил итоги выборов президента РФВ РоссииГосдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХВ миреThe Telegraph узнала о планах пяти стран выслать российских дипломатов

Во Владимирской области завели дело после жестокого избиения школьника сверстниками

Центробанк не исключил перехода к профицитному бюджету в 2018 году

Запуск модуля "Наука" к МКС отложен еще на полгода из-за затянувшегося ремонта

Сингапурский аэропорт Чанги остался лучшим в мире шестой год подряд

"Шереметьево" поднялся до 68-й строчки, а "Домодедово" остался на 74-й позиции в рейтинге Skytrax Подробнее

Ибрагимович стал игроком "Лос-Анджелес Гэлакси"

ВТБ докапитализирует украинский дочерний банк почти на $100 млн

Лучшие фото недели

Лучшие фото недели10 фото

Назван стартовый состав сборной России на матч с Бразилией

Цена нефти Brent превысила $70 за баррель впервые с января

Китай сдал заказчику крупнейший в мире рудовоз грузоподъемностью 400 тыс. т

Россия - Бразилия. Онлайн

Россия - Бразилия. ОнлайнВ рамках подготовки к ЧМ-2018 футболисты сборной России проводят товарищеский матч в "Лужниках" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru