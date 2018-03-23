Россия - Бразилия. Онлайн

На матче с Бразилией сегодня ожидается 77.000 зрителей и среди них финалисты нашего конкурса «Детские мечты». Ника Шайхутдинова из деревни Марусино очень тронула нас своим письмом. Она попросила подарок не для себя, а для любимого дедушки - показать ему на большом стадионе игру сборной! ⠀ Посмотреть футбол с трибун мечтали и Лиза Беспаленко из Москвы, и Саша Белоусов из станицы Натухаевская Краснодарского Края! И сегодня их мечты сбудутся ;) ⠀ Как мы исполняли другие мечты, смотрите по хештегу - #ПасНаМечту ⠀ #СборнаяРоссии #РоссияБразилия #ВместеМыКоманда

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 23 Мар 2018 в 8:34 PDT