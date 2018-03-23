Россия - Бразилия. Онлайн

В рамках подготовки к ЧМ-2018 футболисты сборной России проводят товарищеский матч в "Лужниках"
Акинфеев поймал мяч после удара головой и быстро ввел его в поле. Правда - на ногу бразильцу. Так началась новая атака южноамериканцев, но и она завершилась тем, что Игорь поймал мяч
Право на штрафной заработали бразильцы - на правом фланге атаки
В составе сборной Бразилии отсутствует травмированный Неймар. Что его, видимо, не слишком огорчает
Neymar out here living on the edge 👀😂#Neymar #SeleçãoBrasileira #CBF #PSG— Xtra Minute (@XtraminuteTV) March 21, 2018
[🎥IG/neymarjr] pic.twitter.com/Q6eC8l3BNa
Теперь досталось по ноге Федору Смолову - от Жоао Миранды. Но россиянин довольно-таки быстро поднялся на ноги (включая ту, по которой был нанесен болезненный удар)
Федор Кудряшов отобрал мяч у Габриэля Жезуса и быстро перевел снаряд на противоположную половину поля. К этому маневру его партнеры оказались не готовы. Но игру остановили, поскольку Жезус получил повреждение в результате игрового стыка с Кудряшовым
Не позволили гости россиянам довести подачу с углового до удара по воротам
Право на угловой заработала сборная России!
Алисон Бекер, вратарь сборной Бразилии, решил, что стоит покинуть штрафную площадь, чтобы помешать нашим пробить
Высоко поднял руки вверх Дани Алвес. По факту он извинился за неточный удар, но, быть может, он демонстрировал, насколько высоко отправил мяч, нанося удар из-за пределов штрафной
А вот и опасный момент у ворот сборной России! Габриэль Жезус выскочил к воротам, откликаясь на подачу из глубины поля. Он оказался один напротив Игоря Акинфеева. Времени обрабатывать мяч у бразильца не было и он мгновенно пробил по воротам. Акинфеев смог сложиться и ногой преградить путь мячу. Мне же не составит труда в очередной раз похвалить нашего вратаря за мастерство, приведшее к спасению ворот!
Бразильцы попытались провести атаку по правому флангу. До остроты дело не дошло
Россияне перехватили мяч в центре поля, но быстро его потеряли
Матч начался! Российские игроки в белой форме, бразильские - в синей!
Такой вот перфоманс приготовили российские болельщики
Перфоманс pic.twitter.com/oSoDnZZy7T— Dmitriy (@kirilovsky1981) March 23, 2018
Только что прозвучали гимны стран. Сейчас матч начнется!
О! Состав сборной Бразилии!
Se liga na escalação da #SeleçãoBrasileira para o jogo de daqui a pouco!— CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 23, 2018
🇧🇷❌🇷🇺
🕰 - 13h pic.twitter.com/Vg0wvndI5E
Говорят, за игрой вживую понаблюдают 77 тысяч человек. Два из них - на этой фотке, плюс здесь еще перечислены счастливчики. Плюс я, а также мой коллега по "Интерфаксу" Дмитрий Кириловский, чьи твиты я тут периодически выкладываю. Кто остальные 76 тысяч 990 человек - я пока не знаю
На матче с Бразилией сегодня ожидается 77.000 зрителей и среди них финалисты нашего конкурса «Детские мечты». Ника Шайхутдинова из деревни Марусино очень тронула нас своим письмом. Она попросила подарок не для себя, а для любимого дедушки - показать ему на большом стадионе игру сборной! ⠀ Посмотреть футбол с трибун мечтали и Лиза Беспаленко из Москвы, и Саша Белоусов из станицы Натухаевская Краснодарского Края! И сегодня их мечты сбудутся ;) ⠀ Как мы исполняли другие мечты, смотрите по хештегу - #ПасНаМечту ⠀ #СборнаяРоссии #РоссияБразилия #ВместеМыКоманда
Встретились два товарища: талисман ЧМ-2018 и маскот сборной Бразилии
#Canarinho conheceu o #Zabivaka, mascote da Copa do Mundo, antes da partida de daqui a pouco. Bola rola 13h! 🐥🐺 #GigantesPorNatureza #WorldCup pic.twitter.com/OcAklVuFZ9— CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 23, 2018
Людей на поле стало больше
К россиянам присоединились и бразильцы. Футболистов приветствуют Зрители, которые уже заполняют трибуны Лужников pic.twitter.com/OVDAJXZoc0— Dmitriy (@kirilovsky1981) March 23, 2018
Между тем, футболисты сборной России вышли на разминку
Футболисты сборной России вышли на разминку pic.twitter.com/YudWrfsxiG— Dmitriy (@kirilovsky1981) March 23, 2018
Бразильские футболисты разгуливают по подтрибунным помещениям "Лужников"
Veja como foi a chegada da #SeleçãoBrasileira no Estádio Luzhniki, em Moscou. Falta menos de 1 hora para 🇧🇷❌🇷🇺! #GigantesPorNatureza #WorldCup pic.twitter.com/7u2sZSDHpN— CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 23, 2018
А, уже удалили тот твит и выпустили новый, уже с правильной версией происходящего
Стартовый состав @TeamRussia против @CBF_Futebol ⚽⚽⚽ pic.twitter.com/qvpcxsPCBl— Сборная России (@TeamRussia) March 23, 2018
Товарищ Кутепов здесь почему-то обозначен как Александр, хотя мы привыкли знать, что его зовут Ильей.
Стартовый состав сборной России:
Стартовый состав @TeamRussia на матч с @CBF_Futebol ⚽⚽⚽ pic.twitter.com/4LvZOH3Vdv— Сборная России (@TeamRussia) March 23, 2018
Кстати, Вячеслав Зайцев оказался не в восторге от этой формы. Надеемся, что данный пост - самый грустный в этой текстовой трансляции
Модельеру Зайцеву не понравилась новая форма сборной России по футболу https://t.co/4Vpoz0SYVv— Интерфакc-космос (@cosmos_today) March 20, 2018
Дела таковы, что Россия играет дома, а форма - гостевая
Сегодня впервые сыграем в новой гостевой форме @adidasRussia, дизайн которой вдохновлен городской архитектурой и стилем улиц. Ждем всех в Лужниках! #ясоздаю pic.twitter.com/xJyNJ1mDRY— Сборная России (@TeamRussia) March 23, 2018
Матч пройдет сегодня в "Лужниках" и стартует в 19:00 по московскому времени! "Лужники" и сами находятся в Москве!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" предлагает вам текстовую трансляцию товарищеского матча между сборными России и Бразилии!