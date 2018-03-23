Нового главу Союза биатлонистов России будут выбирать 18 мая

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России, на которой будет выбран новый президент федерации, состоится 18 мая в Тюмени, сообщает пресс-служба СБР.

Решение было принято на заседании правления СБР, которое состоялось в Тюмени в пятницу.

Кандидатура на должность президента СБР должны быть предложены не менее чем за 15 дней до даты открытия Конференции. Региональная организация-член СБР может выдвинуть не более одной кандидатуры на должность президента СБР.

В свою очередь, кандидатуры на выдвижение в состав Совета СБР должны быть предложены не позднее чем за 15 дней до даты открытия Конференции по такому же принципу - один кандидат от одного региона.

Кандидатуры на выдвижение в состав Правления СБР выдвигаются по этим же принципам и правилам.

Ранее сообщалось, что на пост президент СБР претендует четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев.

Действующим президентом федерации является Александр Кравцов, который возглавляет ее с 2014 года.