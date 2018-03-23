Соперник сборной России по ЧМ-2018 победил Чехию на турнире в Китае

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Сборная Уругвая по футболу одержала победу над национальной командой Чехии в полуфинале турнира в Китае.
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 2:0 в пользу уругвайцев.
Сборная Уругвая является одним из соперников команды России по групповому этапу ЧМ-2018. Кроме того, россияне сыграют с Саудовской Аравией и Египтом.
Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал - 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.
#ЖеребьевкаЧМ: результаты— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 1 декабря 2017 г.
Какая группа, по-вашему, самая сложная? pic.twitter.com/Wo0hItOEMH