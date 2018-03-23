Соперник сборной России по ЧМ-2018 победил Чехию на турнире в Китае

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Сборная Уругвая по футболу одержала победу над национальной командой Чехии в полуфинале турнира в Китае.

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 2:0 в пользу уругвайцев.

Сборная Уругвая является одним из соперников команды России по групповому этапу ЧМ-2018. Кроме того, россияне сыграют с Саудовской Аравией и Египтом.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал - 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.