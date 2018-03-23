Назван стартовый состав сборной России на матч с Бразилией

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со стартовым составом команды на товарищеский матч против национальной команды Бразилии.

С первых минут в составе российской команды на поле будут присутствовать следующие игроки: Игорь Акинфеев, Илья Кутепов, Федор Кудряшов, Владимир Гранат, Денис Глушаков, Александр Самедов, Дмитрий Комбаров, Александр Головин, Роман Зобнин, Алексей Миранчук, Федор Смолов.

Матч Россия – Бразилия ("Интерфакс" ведет его текстовую трансляцию) пройдет в пятницу на стадионе "Лужники" в Москве и стартует в 19:00 мск.