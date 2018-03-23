Сборная России проиграла Бразилии в контрольном матче

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России потерпели поражение от национальной командой Бразилии в контрольном матче в Москве.

Встреча, прошедшая на поле стадиона "Лужники" в пятницу, завершилась со счетом 3:0 в пользу бразильцев. Все три гола состоялись в стартовом отрезке второго тайма. На 53-й минуте гол провел Жоао Миранда, на 62-й – Филиппе Коутиньо (с пенальти), на 66-й – Паулиньо.

Еще в первом тайме бразильские футболисты создали серию моментов, которые не увенчались успехом благодаря игре российского вратаря Игоря Акинфеева. Эпизоды, близкие к голу, были и у сборной России. В ряде моментов россиянам не хватало точности, кроме того, спасал свою команду и бразильский вратарь Алисон Бекер.

Российская команда занимает в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) 63-е место, тогда как бразильская сборная располагается на второй строчке. Обе команды летом выступят на чемпионате мира в России, в рамках подготовки к которому и провели этот матч.

27 марта сборная России в Петербурге сыграет с Францией, которая также является участником ЧМ-2018.