"Ак Барс" победил "Металлург" и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты казанского "Ак Барса" добились победы над магнитогорским "Металлургом" в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Казани в пятницу, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу казанского клуба.

В полуфинале Кубка Гагарина (финале Восточной конференции) "Ак Барс" сыграет с победителем пары "Салават Юлаев" (Уфа) – "Трактор" (Челябинск). Здесь счет в серии 3-2 в пользу клуба из Уфы.