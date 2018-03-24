Российские фигуристки остались без медалей в одиночном катании на ЧМ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Россиянки не смогли попасть в число призеров в соревновании одиночниц на проходящем в Милане чемпионате мира по фигурному катанию.

Победительница Олимпиады-2018 в Пхенчхане Алина Загитова, шедшая второй после короткой программы, заняла в итоге пятое место. По сумме короткой и произвольной программ она заработала 207,72 балла.

Золотую медаль чемпионата мира завоевала канадка Кэйтлин Осмонд – 223,23. Второе и третье места заняли представительницы Японии Вакаба Хигути (210,90) и Сатоко Мияхара (210,08).

Кроме того, восьмое место заняла россиянка Мария Сотскова (196,61), 19-е – ее соотечественница Станислава Константинова (153,03).

Двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Игр-2018 в Пхенчхане Евгения Медведева участия на ЧМ не принимала в связи с тем, что "не смогла провести полноценную реабилитацию" после травмы.