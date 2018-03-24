Украина сыграла вничью с соперником сборной России по ЧМ-2018

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Саудовской Аравии, которая на групповом этапе чемпионата мира-2018 сыграет с Россией, завершила вничью товарищеский матч с национальной командой Украины.

Результат встречи, прошедшей в Испании, - 1:1. Оба гола состоялись в первом тайме: на 32-й минуте Артем Кравец вывел сборную Украины вперед, через шесть минут Фахад Аль-Муваллад провел ответный гол.

Помимо Саудовской Аравии, соперниками сборной России на групповом этапе ЧМ-2018 являются команды Египта и Уругвая. Игра Россия – Саудовская Аравия станет матчем открытия ЧМ. Украина на турнире не выступит.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал - 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.