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Сироткин стал 19-м в квалификации Гран-при Австралии "Формулы-1"

Победителем квалификации стал британец Хэмилтон

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российский гонщик Сергей Сироткин, дебютировавший в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-1" в качестве боевого пилота, занял предпоследнее, 19-е место в квалификации Гран-при Австралии.

Сироткин защищает цвета команды Williams.

Лучший результат в квалификации стартового этапа показал действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон (Mercedes), а в тройку лучших вошли также два гонщика Ferrari – финн Кими Райкконен и немец Себастьян Феттель соответственно.

Еще один гонщик Williams, канадец Лэнс Стролл, стал 14-м.

16 января британская команда Williams объявила о подписании контракта с российским гонщиком Сергеем Сироткиным. Пресс-служба команды отметила, что 22-летний россиянин произвел впечатление на ее руководство в ходе шинных тестов в Абу-Даби.

"Я счастлив и горжусь тем, что присоединился к такой известной команде, как Williams", - сказал сам Сироткин.

Бразилец Фелипе Масса, которого сменил Сироткин, по окончании предыдущего сезона завершил карьеру в "Формуле-1".

Сироткин станет третьим российским гонщиком "Формулы-1" в истории "Королевских гонок". Ранее здесь выступали Виталий Петров и Даниил Квят.

Чего достигли они

Петров выступал в "Формуле-1" с 2010 по 2013 годы за команду Renault, в составе которой стал первым россиянином, поднявшимся на подиум Гран-при "Формулы-1", и Caterham.

Квят начал выступать в "Формуле-1" в 2014 году - за Toro Rosso, дочернюю команду Red Bull. В 2015 году он пошел на повышение, заменив в Red Bull знаменитого Себастьяна Феттеля. По итогам сезона-2015 россиянин занял седьмое место. Весной 2016 года Квят пошел на понижение, вернувшись в Toro Rosso. Сообщалось, что российский гонщик поплатился за то, что на этапе "Формулы-1" в Сочи устроил аварию, выбив с трассы четырехкратного чемпиона мира Феттеля.

Теги: автоспорт, "Формула-1", Австралия
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