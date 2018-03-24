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Два игрока сборной РФ по футболу оштрафованы за поход в клуб после игры с Бразилией

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу оштрафовал игроков национальной команды Романа Нойдштетера и Константина Рауша за поход в клуб после матча с Бразилией, сообщает пресс-служба РФС.

"В соответствии со стандартной практикой работы национальной сборной России при подготовке к спаренным матчам, тренерский штаб команды после игры с Бразилией дал возможность футболистам провести определенное время с родными и близкими. То же самое имело место в октябре и ноябре прошлого года. Что касается ситуации с Константином Раушем и Романом Нойштедтером, то мы понимаем, что подобное поведение сказывается на имидже сборной, дает повод для ненужных разговоров и обсуждений", - говорится в сообщении.

В соответствии с внутренним распорядком принято решение оштрафовать игроков, - отмечает пресс-служба РФС. Футболисты попросили извинения за инцидент.

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"После игры с Бразилией с друзьями, которые присутствовали на игре, мы поужинали в одном из московских ресторанов. И тем самым нарушили график, в соответствии с которым после полуночи уже не должны были быть в общественном месте. Мы не правы, приносим свои извинения и согласны с наказанием в виде штрафа. В дальнейшем будем делать все возможное, чтобы не повторить подобных ошибок и оставаться в числе кандидатов в национальную команду", - приводится в сообщении РФС заявление футболистов.

Накануне футболисты сборной России потерпели поражение от национальной командой Бразилии в контрольном матче в Москве. Встреча, прошедшая на поле стадиона "Лужники" в пятницу, завершилась со счетом 3:0 в пользу бразильцев. Все три гола состоялись в стартовом отрезке второго тайма. На 53-й минуте гол провел Жоао Миранда, на 62-й – Филиппе Коутиньо (с пенальти), на 66-й – Паулиньо.

Теги: РФС, футбол, ЧМ-2018
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