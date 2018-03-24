Россиянин Коляда завоевал бронзу на ЧМ по фигурному катанию

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российский фигурист Михаил Коляда стал бронзовым призером проходящего в Милане чемпионата мира.

По сумме короткой и произвольной программ он заработал 272,32 балла.

Победителем ЧМ стал американец Нэтан Чен (321,40), второе место занял японец Шома Уно (273,77).

Седьмое место занял Дмитрий Алиев (252,30).

Россиянки, выступавшие в одиночном катании на чемпионате, и вовсе не смогли попасть в число призеров. Как сообщалось ранее, победительница Олимпиады-2018 в Пхенчхане Алина Загитова, шедшая второй после короткой программы, заняла в итоге пятое место.