Карякин победил лидера турнира претендентов и сравнялся с ним по очкам

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU -Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу над американцем Фабиано Каруаной в 12-м раунде турнира претендентов в Берлине.

Каруана являлся единоличным лидером турнира, но после отчетного поединка первое место он теперь делит с Карякиным. В активе обоих шахматистов по 7 очков.

О турнире претендентов

Турнир претендентов в нынешнем году пройдет в Берлине с 10 по 28 марта. В нем принимаютучастие восемь сильнейших гроссмейстеров мира, включая представителя Азербайджана (Шахрияр Мамедьяров), США (Фабиано Каруана и Уэсли Со), России (Сергей Карякин, Александр Грищук и Владимир Крамник), Армении (Левон Аронян) и Китая (Дина Лирен). Призовой фонд турнира претендентов составляет 420 тыс. евро.

Победитель по итогам 14 раундов в ноябре сыграет в матче за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.

В 2016 году Сергей Карякин боролся за звание чемпиона мира с Карлсеном и проиграл.