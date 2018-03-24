Главные новости
В миреСМИ узнали о согласии Трампа на высылку "десятков" российских дипломатовВ РоссииПавел Грудинин записал видеоролик со сбриванием усовСпортРоссиянин Коляда завоевал бронзу на ЧМ по фигурному катанию
Спорт

Карякин победил лидера турнира претендентов и сравнялся с ним по очкам

Первое место он делит с американцем Каруаной

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU -Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу над американцем Фабиано Каруаной в 12-м раунде турнира претендентов в Берлине.

Каруана являлся единоличным лидером турнира, но после отчетного поединка первое место он теперь делит с Карякиным. В активе обоих шахматистов по 7 очков.

О турнире претендентов

Турнир претендентов в нынешнем году пройдет в Берлине с 10 по 28 марта. В нем принимаютучастие восемь сильнейших гроссмейстеров мира, включая представителя Азербайджана (Шахрияр Мамедьяров), США (Фабиано Каруана и Уэсли Со), России (Сергей Карякин, Александр Грищук и Владимир Крамник), Армении (Левон Аронян) и Китая (Дина Лирен). Призовой фонд турнира претендентов составляет 420 тыс. евро.

Победитель по итогам 14 раундов в ноябре сыграет в матче за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.

В 2016 году Сергей Карякин боролся за звание чемпиона мира с Карлсеном и проиграл.

Теги: шахматы, Сергей Карякин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Россиянин Коляда завоевал бронзу на ЧМ по фигурному катаниюРоссиянин Коляда завоевал бронзу на ЧМ по фигурному катанию
Чемпионом стал американец ЧенПодробнее
 Сборная России проиграла Бразилии в контрольном матчеСборная России проиграла Бразилии в контрольном матче
Россияне пропустили серию голов во втором таймеПодробнее
 Россия - Бразилия. ОнлайнРоссия - Бразилия. Онлайн
В рамках подготовки к ЧМ-2018 футболисты сборной России проводят товарищеский матч в "Лужниках"Подробнее
 ЦСКА и "Йокерит" установили рекорд по продолжительности матча в КХЛЦСКА и "Йокерит" установили рекорд по продолжительности матча в КХЛ
Финский клуб провел гол в ворота армейцев на 143-й минуте матча, в пятом овертаймеПодробнее
"Росгосстрах" перестанет быть спонсором чемпионата России по футболу с июля"Росгосстрах" перестанет быть спонсором чемпионата России по футболу с июля
В компании "Ведомостям" объяснили решение сменой акционера "Открытия" и отказом РФПЛ от института титульного спонсорстваПодробнее
 Мейвезер подаст документы на лицензию бойца MMAМейвезер подаст документы на лицензию бойца MMA
Единственный бой с чемпионом UFC Мейвезер провел на боксерском рингеПодробнее
 Команда России стала второй в медальном зачете по итогам ПаралимпиадыКоманда России стала второй в медальном зачете по итогам Паралимпиады
Россияне заработали 24 медали, из них восемь - высшего достоинстваПодробнее
 Россиянка Лысова завоевала серебро Паралимпиады в лыжной гонке среди слабовидящихРоссиянка Лысова завоевала серебро Паралимпиады в лыжной гонке среди слабовидящих
В ее карьере теперь 17 паралимпийских медалей, включая шесть золотых; в Пхенчхане она выиграла шесть наград, включая две золотыеПодробнее
 ЦСКА сыграет с лондонским "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФАЦСКА сыграет с лондонским "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФА
Жеребьевка данной стадии турнира прошла в НьонеПодробнее
 Стали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФАСтали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА
Матчи этой стадии турнира пройдут в апрелеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 23 марта6 фото
23 марта
Фотохроника 23 марта
Лучшие фото недели10 фото
23 марта
Лучшие фото недели
Отравление в Волоколамске5 фото
21 марта
Отравление в Волоколамске
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСМИ узнали о согласии Трампа на высылку "десятков" российских дипломатовВ РоссииПавел Грудинин записал видеоролик со сбриванием усовСпортРоссиянин Коляда завоевал бронзу на ЧМ по фигурному катаниюВ миреСМИ узнали от одноклассника Скрипаля о его письме ПутинуВ РоссииВ центре Екатеринбурга взорвали 220-метровую телебашнюВ миреПосольство РФ усмотрело признаки разработки боевых отравляющих веществ в Великобритании

Тысячи городов по всему миру приняли участие в акции "Час Земли"

Карякин победил лидера турнира претендентов и сравнялся с ним по очкам

Первое место он делит с американцем Каруаной Подробнее

Власти Ингушетии отговорили от кровной мести два враждовавших рода

Беспилотник ВВС США провел 10-часовую разведку у линии разграничения в Донбассе

Дрон также собирал данные о приграничных областях России Подробнее

Концертный зал в центре Москвы эвакуировали из-за анонимной угрозы

Девочка в розовом вошла в инициативную группу по решению проблем свалки "Ядрово"

Девочка в розовом вошла в инициативную группу по решению проблем свалки "Ядрово"Десятилетняя Таня прославилась после участия в митинге за закрытие мусорного полигона Подробнее

Что произошло за день: суббота, 24 марта

Трамп готовится выслать российских дипломатов, футболистов сборной штрафуют за поход в клуб, а усы Грудинина то появляются, то исчезают Подробнее

В Аджарии из-за песчаных бурь в Африке выпал красный снег

Российские военные заявили о стабилизации обстановки в Сирии

ЦСКА вышел в полуфинал Кубка Гагарина КХЛ

Там он встретится со СКА Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru