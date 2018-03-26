Футболист "Спартака" и сборной России Зобнин выбыл из-за травмы на две недели

Россиянин Коляда завоевал бронзу на ЧМ по фигурному катанию

Россиянин Сироткин, дебютировавший в "Королевских гонках", до финиша добраться не смог Подробнее

Он на 2,7 секунды опередил норвежца Бьонтегорда Подробнее

Российский биатлонист Цветков выиграл масс-старт на этапе КМ в Тюмени

23 марта 18:00

Россия - Бразилия. Онлайн

В рамках подготовки к ЧМ-2018 футболисты сборной России проводят товарищеский матч в "Лужниках" Подробнее

23 марта 01:42

ЦСКА и "Йокерит" установили рекорд по продолжительности матча в КХЛ

Финский клуб провел гол в ворота армейцев на 143-й минуте матча, в пятом овертайме Подробнее

20 марта 21:08

"Росгосстрах" перестанет быть спонсором чемпионата России по футболу с июля

В компании "Ведомостям" объяснили решение сменой акционера "Открытия" и отказом РФПЛ от института титульного спонсорства Подробнее

20 марта 06:28

Мейвезер подаст документы на лицензию бойца MMA

Единственный бой с чемпионом UFC Мейвезер провел на боксерском ринге Подробнее

18 марта 09:17

Команда России стала второй в медальном зачете по итогам Паралимпиады

Россияне заработали 24 медали, из них восемь - высшего достоинства Подробнее

17 марта 06:53

Россиянка Лысова завоевала серебро Паралимпиады в лыжной гонке среди слабовидящих