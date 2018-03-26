Футболист "Спартака" и сборной России Зобнин выбыл из-за травмы на две недели

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - У полузащитника московского "Спартака" и сборной России по футболу Романа Зобнина частичное повреждение боковой связки левого коленного сустава, говорится в сообщении пресс-службы клуба.
"Это не хирургический случай, так что лечение будет консервативным, - заявил руководитель медицинского департамента нашего клуба Михаил Вартапетов. — Ориентировочный срок восстановления Романа - до 14 дней".
Футболист получил травму в пятничном матче сборной России против команды Бразилии (0:3).