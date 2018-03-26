ФИФА дала высокую оценку готовности России к проведению ЧМ-2018

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Готовность инфраструктуры ЧМ-2018, который пройдет в России удовлетворяет стандартам, заявляет ФИФА.

"Итоги официального операционного визита в Россию очень хорошие", - заявил журналистам в Калининграде директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Коллин Смит.

По его словам, в некоторых городах, где будут проводиться игры ЧМ, есть еще небольшие вопросы, но они связаны не с большим строительством стадионов, а относятся к мелким проблемам, от которых зависит общее впечатление.

Окончательные итоги визита будут подведены в Москве, добавил Смит.

"Следующие визиты в города будут проходить малыми группами, и они будут оттачивать вопросы и моменты при проведении тестовых матчей", - сказал представитель ФИФА.

Он также сообщил, что в Калининграде пройдет один из первых тестовых матчей при подготовке чемпионата. По его словам, в Калининграде все подготовлено, стадион практически готов и остались незначительные моменты.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал - 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.