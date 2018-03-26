Ворота сборной России по футболу на матче с Францией будет защищать Лунев

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Голкипер петербургского "Зенита" Андрей Лунев будет вратарем сборной России на товарищеской встрече против национальной командой Франции, о чем, как сообщает "Спорт-Экспресс", объявил ее главный тренер Станислав Черчесов.

Матч Россия – Франция пройдет во вторник в Петербурге и стартует в 18:50 мск.

В пятницу сборная России в Москве играла против Бразилии и уступила со счетом 0:3. Тогда ворота российской команды защищал голкипер столичного ЦСКА Игорь Акинфеев. Действия армейца помогли россиянам избежать поражения со значительно более крупным счетом.