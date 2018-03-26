Федерация керлинга России пока не смогла доказать невиновность Крушельницкого

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Федерации керлинга России (ФКР) пока не удалось собрать доказательства невиновности керлингиста Александра Крушельницкого, в допинг-пробе которого на зимней Олимпиаде был найден мельдоний.

"К сожалению, по горячим следам собрать доказательную базу не удалось, и дело продвигается не так быстро, как хотелось бы", - заявил президент ФКР Дмитрий Свищев на портале TеamRussia в понедельник.

Он отметил, что в понедельник будет отчитываться по делу Крушельницкого перед вице-премьером Виталием Мутко.

Свищев выразил удовлетворение тем, что заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Крушельницкого "удалось отсрочить до 26 апреля, поскольку мы не успевали подготовиться".

"Если не сможем доказать невиновность спортсмена, будем упирать на незначительность происшедшего, на то, что препарат, который попал в его организм, не оказал влияния на результат. Хотелось бы, чтобы суд принял наши доводы и наложил на Крушельницкого минимальную, а не четырехлетнюю дисквалификацию, либо вовсе ее аннулировал", - сказал Свищев.

Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова, выступающие в дабл-миксте, были лишены бронзовой медали Олимпийских игр в Пхенчхане, после того как в допинг-пробе Крушельницкого был обнаружен мельдоний. В ФКР утверждают, что обнаруженная концентрация говорит о разовом употреблении препарата, что нецелесообразно с точки зрения достижения спортивных результатов.