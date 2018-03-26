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Букмекеры назвали фаворита в матче сборных России и Франции по футболу

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сборная Франции по футболу является фаворитом товарищеского матча против национальной команды России, заявляют букмекеры.

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"Если судить по котировкам букмекеров, то у россиян нет шансов даже на ничью. Шансы команды Черчесова выиграть, тогда как вероятность ничейного исхода - 20%. Оставшиеся 63% шансов приходятся на победу сборной Франции", - сказал "Интерфаксу" эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Артем Воскресенский.

Вероятность победы французов букмекеры оценивают коэффициентом 1,58. Поставить на российских футболистов можно с коэффициентом 5,97. За ничейный исход дают коэффициент 4,00.

Самые вероятные исходы встречи, согласно оценке аналитиков: победа французов с минимальным счетом (коэффициент 6,29), ничья 1:1 (7,60) и успех Франции со счетом 2:0 (6,93).

Матч Россия – Франция пройдет 27 марта в Петербурге и стартует в 18:50 мск.

В пятницу российская сборная в Москве играла против Бразилии и уступила со счетом 0:3. Но и французская команда в тот день огорчила своих болельщиков: она проиграла в Сен-Дени сборной Колумбии со счетом 2:3, хотя по ходу встречи вела 2:0.

В рейтинге ФИФА сборная Франции занимает девятое место. Россия - на 63-й строчке.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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