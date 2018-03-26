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Карякин сыграл вничью в предпоследнем раунде турнира претендентов

Он вышел на чистое первое место, но его может настичь американец Фабуана, играющий в настоящий момент

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин завершил вничью поединок с американцем Уэсли Со в рамках 13-го раунда проходящего в Берлине турнира претендентов.

Это позволило россиянину набрать за тур до финиша 7,5 балла и выйти в единоличные лидеры турнира. Остальные партии дня еще не завершились. Один из их участников, американец Фабиано Каруана отстает от Карякина на 0,5 балла и идет на втором месте. В настоящее время Каруана играет с аутсайдером турнира, армянином Левоном Ароняном.

О турнире претендентов

Турнир претендентов в нынешнем году проходит в Берлине с 10 по 28 марта. В нем принимаютучастие восемь сильнейших гроссмейстеров мира, включая представителя Азербайджана (Шахрияр Мамедьяров), США (Фабиано Каруана и Уэсли Со), России (Сергей Карякин, Александр Грищук и Владимир Крамник), Армении (Левон Аронян) и Китая (Дина Лирен). Призовой фонд турнира претендентов составляет 420 тыс. евро.

Победитель по итогам 14 раундов в ноябре сыграет в матче за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.

В 2016 году Сергей Карякин боролся за звание чемпиона мира с Карлсеном и проиграл.

Теги: шахматы, Сергей Карякин
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