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Каруана опередил Карякина на турнире претендентов

За тур до финиша турнира, победитель которого сразится за мировую корону с норвежцем Карлсеном, американец опережает россиянина на 0,5 балла

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Американский гроссмейстер Фабиано Каруана одержал победу над армянином Оевоном Ароняном в поединке 13-го раунда турнира претендентов.

Таким образом, за тур до финиша Каруана имеет в своем активе 8 очков, что на 0,5 балла больше чем у россиянина Сергея Карякина. Как сообщалось, Карякин в понедельник сыграл вничью с представителем США Уэсли Со.

Второе и третье места Карякин делит с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, который в понедельник выиграл у россиянина Александра Грищука.

Кроме того, в этот день китаец Дин Лирен сыграл вничью с россиянином Владимиром Крамником.

На четвертом месте располагается Ден Лирен (7), на пятом – Грищук (6,5), на шестом – Крамник (6), на седьмом – Со (5,5), на восьмом – Аронян (4).

Во вторник состоится заключительный раунд. Матчи пройдут в следующих парах: Карякин – Ден Лирен, Грищук – Каруана, Аронян – Со, Крамник – Мамедьяров.

О турнире претендентов

Турнир претендентов в нынешнем году проходит в Берлине с 10 по 28 марта. В нем принимаютучастие восемь сильнейших гроссмейстеров мира, включая представителя Азербайджана (Шахрияр Мамедьяров), США (Фабиано Каруана и Уэсли Со), России (Сергей Карякин, Александр Грищук и Владимир Крамник), Армении (Левон Аронян) и Китая (Дина Лирен). Призовой фонд турнира претендентов составляет 420 тыс. евро.

Победитель по итогам 14 раундов в ноябре сыграет в матче за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.

В 2016 году Сергей Карякин боролся за звание чемпиона мира с Карлсеном и проиграл.

Теги: шахматы
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Каруана опередил Карякина на турнире претендентов

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