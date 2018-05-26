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"Реал" - "Ливерпуль". Онлайн

Есть обновление от 23:38

В финальном матче Лиги чемпионов УЕФА в Киеве "Реал" выигрывал у "Ливерпуля"

"Реал" - "Ливерпуль". Онлайн
Фото: Zuma/ТАСС

В Киеве проходит финал Лиги чемпионов УЕФА

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию финала Лиги чемпионов УЕФА между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем"!

Игра пройдет в Киеве и начнется в 21:45 по московскому времени!

Онлайн-трансляцию для вас будет (да уже практически начал!) вести Владимир Нардин.

"Реал" - рекордсмен Лиги чемпионов. Этот турнир (с учетом предшествовавшего ему Кубка чемпионов) он выигрывал 12 раз. В том числе - в предыдущих двух сезонах. Стоит ли удивляться тому, что в Лиге чемпионов-2017/18 он стартовал прямиком с группового этапа?

В соперники ему достался английский "Тоттенхэм", немецкая "Боруссия" (Дортмунд), а также кипрский АПОЭЛ. "Реал" занял в группе второе место. В 1/8 финала оказался сильнее французского ПСЖ, в четвертьфинале - итальянского "Ювентуса", в полуфинале - немецкой "Баварии"

Что касается "Ливерпуля", то главный клубный турнир Европы он выигрывал пять раз (четыре из них - Кубок чемпионов).

В Лиге чемпионов-2017/18 он стартовал с раунда плей-офф, где в борьбе за путевку в групповую стадию сошелся с немецким "Хоффенхаймом". "Ливерпуль" обыграл соперника по сумме двух встреч, а в группе затем ему достались испанская "Севилья", словенский "Марибор" и действующий на тот момент чемпион России московский "Спартак". В своей группе "Ливерпуль" занял первое место, далее в 1/8 финала взял верх над португальским "Порту", в четвертьфинале - английским "Манчестер Сити", в полуфинале - итальянской "Ромы".

Напомним, как развивались события в матчах "Ливерпуля" против "Спартака". В Москве "Спартак", потерявший и до игры и во время нее (вратаря Реброва) ряда лидеров, смог удержать ничью, да еще и вел в счете. Итог - 1:1. В Англии "Спартак" на высоких скоростях бежал на ворота "Ливерпуля", с еще большей - возвращался обратно. За мячом преимущественно "успевал" в те моменты, когда он находился в сетке. "Ливерпуль" победил - 7:0.

Нынешняя Лига чемпионов была представлена двумя российскими клубами - "Спартаком" и ЦСКА. Оба стали третьими в своих группах, за что получили утешительные путевки в плей-офф Лиги Европы. "Спартак" вылетел в ближайшем же весеннем (1/16 финала раунде), а вот ЦСКА продержался до четвертьфинала. Честь ему, а также хвала!

"Ливерпуль" обнародовал стартовый состав!

А вот состав "Реала"!

Болельщики команд уже подтягиваются к стадиону

Кстати, о стадионе (и болельщиков). Пока я в лихорадке вспоминал, сколько моментов упустил "Спартак" в гостевой игре с "Ливерпулем", моя киевская коллега Надежда Голядинец помогла мне с фотографиями, посвященными сегодняшней игре в столице Украины. Вот так выглядит стадион "Олимпийский", на поле которого пройдет матч:

Фото: Надежда Голядинец

А это кассы: здесь выдают уже заранее забронированные (оплаченные) билеты

Фото: Надежда Голядинец

Еще за несколько часов до начала игры в районе стадиона "Олимпийский" в Киеве здесь стали болельщики "Ливерпуля" - в численном преимуществе над фанатами "Реала". Вот одна из групп болельщиков "Ливерпуля". Как знать, быть может, и после финального свистка они будут в таком же приподнятом настроении.

Фото: Надежда Голядинец

А это - группа болельщиков "Реала":

Фото: Надежда Голядинец

Тоже своего рода чья-то группа поддержки

Фото: Надежда Голядинец

Вход в фан-зону:

Фото: Надежда Голядинец

Ну а на трибунах уже аншлаг!

Футболисты "Ливерпуля" готовятся к матчу

Итак, команды вышли на поле! Звучит гимн Лиги чемпионов! На стадионе в целом и поле - в частности, невообразимая атмосфера! Как только появятся фотографии, обязательно вам покажу!

Я уверен, что по окончании матча многие, кто лично за ним будет наблюдать, вспомнят не только о ходе игры, но и о предматчевом шоу!

1'

Матч начался! "Реал" играет в белой форме, "Ливерпуль" (вы не поверите!) - в красной!

2'

Обслуживать финал Лиги чемпионов доверили сербскому арбитру Милораду Мажичу

3'

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус вступил в игру, уверенно выбив мяч вперед кулаками. Но даже если бы этого не сделал, ничего страшного для его команды не произошло: соперник попал в офсайд

4'

"Ливерпуль" тоже отвечает, атакуя правым флангом. Его атаки выглядят потенциально опасными

5'

Мохамеда Салаха сбили недалеко от штрафной справа. Стандарт будет подавать "Ливерпуль"

6'

Разыграли мяч англичане. Бил в итоге Салах - из-за пределов штрафной. Там же его удар и заблокировали

8'

Фирмино бьет по воротам: мимо!

10'

"Ливерпуль" пока активнее. Но что же "Реал"? Занимает выжидательную позицию?

11'

Внимательно наблюдаем за Салахом. Египетский нападающий "Ливерпуля" летом приедет в Россию на ЧМ-2018. Сыграет, в частности, с Россией. Настоящая звезда, один из лучших игроков мира в нынешнем сезоне!

13'

Удар за ударом принимают на себя защитники "Реала" сейчас! И эти удары идут из пределов штрафной!

14'

Вратарь "Реала" Навас кулаками выбивает мяч!

15'

А вот ответная атака "Реала". Роналду открылся справа, проник - уже с мячом - в штрафную и пробил - выше перекладины!

16'

К чемпионату мира наверняка появятся аналогичного рода шуточки

18'

Для болельщиков "Реала", не пожелавших покинуть свою страну в этот уикенд, организовали коллективный просмотр финала прямо на стадионе "Сантьяго Бэрнабеу" (здесь "Реал" проводит домашние матчи). И сейчас они наверняка находятся в волнении: углово у ворот мадридского клуба.

19'

Не удалось "Ливерпулю" добиться успеха при этом стандарте

21'

Снова атакует "Ливерпуль". Фирмино, поддерживаемый партнерами, врывался в штрафную слева. Казалось, сейчас добежит с мячом до вратаря. Но далеко отпустил мяч

22'

Еще один момент у ворот "Реала"! Защитник мадридского клуба заблокировал удар Фирмино. Но примерно с центра штрафной добивал ужа Арнольд (не тот). Голкипер "Реала" Навас мяч поймал, хотя его обзор наверняка был прикрыт ногами как чужих, так и своих игроков.

24'

Мохамед Салах лежит на газоне после столкновения с Серхио Рамосом. Ему оказывают помощи врачи. Неужели травма???

26'

Вроде все нормально, продолжит он игру (хотя и корчится от боли). Хотелось бы, чтобы звездный игрок приехал в Россию на ЧМ. Ну и что, что он будет играть против нас?

28'

Продолжил игру Салах, но...........

30'

Покидает Салах поле со слезами на глазах. Сейчас будет замена. Мохамеду аплодируют - в знак поддержки и уважения - трибуны. Египтянин, кстати, ушел прямо в раздевалку

31'
Замена

Адам Лаллана вышел вместо Мохамеда Салаха

32'

Тем временем, сейчас была острая атака "Реала". Бензема увидел открывавшегося справа Модрича, адресовал тому мяч. Хорват, чуть подумав, что делать дальше, все же пробил. Но его удар накрыл защитник

33'

Такой трофей получит сегодня (или юридически уже завтра), если матч завершится после полуночи, всякое может быть - дополнительное время, продолжительная серия пенальти. Ну кому выносить этот кубок на матче в Киеве, как не легендарному Андрею Шевченко?

34'

На газоне теперь лежит защитник "Реала" Даниэль Карвахаль. На поле выносят носилки. Ничего не скажешь, драматичная игра для обеих команд. И это еще не было голов!

35'

Испанец Карвахаль покидает на поле самостоятельно и тоже со слезами на глазах. И тоже под аплодисменты киевских трибун...

35'
Замена

Вместо Карвахаля на поле выходит Хосе Игнасио Начо

36'

Возвращаясь к Шевченко, напомним, что украинский форвард (ныне - главный тренер сборной Украины) в 2003 году выиграл Лигу чемпионов в составе итальянского "Милана". А в 2005 стал финалистом: в решающем матче "Милан" - по пенальти - уступил как раз "Ливерпулю". Хотя по ходу игры вел 3:0. Такие дела!

38'

"Реал" перевел игру на половину поля соперника и даже подал сейчас с углового. Смогли футболисты "Ливерпуля" вынести мяч подальше

40'

Вспомним о Салахе

42'

Охотно верю, что на стадионе "Сантьяго Бернабеу", где организован массовый просмотр матча, был взрыв эмоций: только что Бензема поразил ворота "Ливерпуля"! Но: адресовавший ему мяч Роналду попал в положение "вне игры"!

45'

Три минуты добавил арбитр ко времени первого тайма!

45+1'

"Реал" явно оживился и продолжает давить на ворота "Ливерпуля"

45+2'

Бензема бьет по воротам: рядом со штангой пролетел мяч!

45+3'

Каземиро ("Реал") и Фирмино ("Ливерпуль") столкнулись. Но, к счастью, встали и.... не продолжили игру. Не пугайтесь, никто не продолжил. Потому что прозвучал свисток на перерыв!

Реакция главных тренеров на незасчитанный гол: Зинедин Зидан ("Реал", слева) и Юрген Клопп ("Ливерпуль", справа)

Фанаты "Ливерпуля"

Что на самом деле произошло в столкновении Рамоса и Салаха

Кстати, на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле тоже организован коллективный просмотр!

46'

Начался второй тайм!

48'

Футболист "Ливерпуля" Лаллана ошибся и "подарил" мяч игроку "Реала" Иско, который с лета пробил - мяч попал в перекладину!!!

51'
Гол!!!

"Реал" - "Ливерпуль". 1:0

51'

ГООООЛ! "Реал" повел в счете! Карим Бензема - автор гола. Его сейчас не видно, потому что на нем лежат счастливые партнеры по мадридскому клубу. А вот гол - наикурьезнейший!!!!

52'

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус спокойно взял в руки прикатившийся к нему мяч. После этого кинул его защитнику и... попал в выставленную ногу Бензема, от которой (ноги) мяч закатился в угол ворот!

53'

Варан помешал Фирмино поразить ворота "Реала" головой! Угловой у ворот "Реала"!

54'
Гол!!!

"Реал" - "Ливерпуль". 1:1

55'

ГОООООЛ! 1:1!! Быстро отыгрался "Ливерпуль"! Садио Мане выскочил к вратарской площади при подаче с углового и носком пробил по мячу, а мяч влетел в сетку!

56'

Вот он, курьезный гол в ворота "Ливерпуля"

59'

А сейчас вратарь "Ливерпуля" спасает свои ворота после удара в ближний угол! Бил Иско

61'
Замена

Замена у "Реала": Гарет Бэйл вместо Иско вышел

63'
Гол!!!

"Реал" - "Ливерпуль". 2:1

64'

Как хорошо, что на мобильных телефонах придумали виброзвонки. Потому что если ко мне сейчас будут звонить, я ничего не услышу. Я оглушен ревом трибун, отреагировавших на красивейший удар Гарета Бэйла. Он забил "Ливерпуля" в падении через себя! Супергол валлийца вывел "Реал" вперед!!!

66'

Интересно, а сейчас "Ливерпулю" удастся быстро отыграться? Риторический вопрос. Или скорее - неуместный. Ну как можно задаваться такими вопросами в тот момент, когда "Реал" контролирует игру на поле соперника?

67'

Приятного просмотра!

68'

Но вот и "Ливерпуль" дал о себе знать! Мане бежал за мячом, отправленный верхом из глубины поля, но Рамос прервал передачу!

70'

Мане бьет по воротам "Реала" низом с полукруга штрафной - попадает в штангу!

71'

Президент Украины Петр Порошенко, экс-король Испании Хуан Карлос I, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов наблюдают за игрой.

"Убежден, что сегодня будет зрелищная игра. Каким бы ни был результат, для нашей страны - это уже победа!", - написал Порошенко в своем фейсбуке.

72'

Кстати, в фейсбуке Порошенко и можно увидеть изумительные фотографии с церемонии, посвященной матчу!

74'

Криштиану Роналду выходит один на один!!!!

74'

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон в последний момент выбил мяч!

76'

"Ливерпуль" отправился на поиски счастья к воротам "Реала", Подача Милнера низом с левого фланга не прошла

78'

Арбитр Мажич - отметим - пока не спешит показывать карточки. Да и не дают соответствующего повода футболисты

80'

Вратарь "Ливерпуля" в красивым прыжке снимает мяч с ноги соперника!

82'
Желтая карточка

Стоит напомнить про карточки, как арбитр Мажич показал желтую Садио Мане - за то что грубо сыграл против Серхио Рамоса. Приятно, что арбитры читают нашу текстовую трансляцию прямо по ходу игры

83'
Замена

Эмре Джан вышел вместо Джеймса Милнера в составе "Ливерпуля"

84'
Гол!!!

"Реал" - "Ливерпуль". 3:1

84'

3:1 в пользу "Реала"!!!! Гарет Бэйл пробил издали, далеко из-за пределов штрафной. Мяч летел в руки Лориса Кариуса. И от этих самых рук влетел в ворота!

85'

Гарет Бэйл выходил один на один, но защитник "Ливерпуля" в красивом подкате выбил мяч!

87'

Неужели победитель определен?

89'
Замена

Марко Асенсио вместо Карима Бензема вышел на поле в составе "Реала".

90'

Право на штрафной заработал "Ливерпуль" на левом фланге атаки

90'

С трудом отбился "Реал"

90+1'

Между тем, три минуты добавлены ко второму тайму

90+3'

Криштиану Роналду выходит почти один на один и.... его сбивает выбежавший на поле болельщик!

90+3'

А болельщика, в свою очередь, сбивает стюард!

И тут звучит финальный свисток! Мадридский "Реал" - победитель Лиги чемпионов! Поздравления болельщикам команды!

"Реал" в третий раз подряд и в 13-й в своей истории становится победителем турнира!

На этом мы завершаем нашу трансляцию! Спасибо вам за внимание, нам было приятно! До новых встреч! Успехов!

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Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК Реал, ФК Ливерпуль
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