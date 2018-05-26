"Реал" - "Ливерпуль". Онлайн

Кстати, о стадионе (и болельщиков). Пока я в лихорадке вспоминал, сколько моментов упустил "Спартак" в гостевой игре с "Ливерпулем", моя киевская коллега Надежда Голядинец помогла мне с фотографиями, посвященными сегодняшней игре в столице Украины. Вот так выглядит стадион "Олимпийский", на поле которого пройдет матч:

Фото: Надежда Голядинец

А это кассы: здесь выдают уже заранее забронированные (оплаченные) билеты