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Павлюченкова вышла в финал теннисного турнира в Страсбурге

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Россиянка Анастасия Павлюченкова на теннисном турнире в Страсбурге пробилась в финал благодаря отказу от продолжения борьбы австралийки Эшли Бартли.

Полуфинальная игра Павлюченковой и Бартли была прервана при счете 6:4, 1:0 в пользу спортсменки из России, которая в решающем матче встретится с 36-й ракеткой мира из Словакии Доминикой Цибулковой. Встреча запланирована на 26 мая 16:00 мск.

Призовой фонд французского турнира категории International составляет $250 тысяч.

Павлюченкова в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 31-е место. В воскресенье она стартует на Ролан Гаррос, где в 1/64 финала встретится со словенкой Полоной Херцог (59-й номер рейтинга WTA).

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Теги: теннис, Анастасия Павлюченкова
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