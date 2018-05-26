МОК в июле озвучит позицию по иску Мутко на его отстранение от Олимпийских игр

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) должен 4 июля отреагировать на жалобу, поданную Виталием Мутко в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на свое пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.

"Сейчас моя жалоба подана. 4 июля МОК должен дать свое пояснение на нашу жалобу", - заявил вице-премьер РФ на очередной конференции Российского футбольного союза.

Он напомнил, что в сложившейся ситуации "принял решение приостановить работу на посту президента РФС". "Считаю, что Алаев (и.о. главвы РФС Александр Алаев - ИФ) неплохо исполняет обязанности", - добавил Мутко.

Вместе с тем вице-премьер отметил, что, несмотря на дисквалификацию МОК, не планирует отдаляться от футбола.

"Как только появится ясность, я оценю ситуацию. До чемпионата мира я прошу спокойно подготовиться к турниру, чтобы команда работала. Я никуда не ушел, помогаю, содействую. Футбол "ин май харт", - сказал Мутко.

"Меня пожизненно отстранили от Олимпийских игр, я считаю это неадекватным наказанием, это нарушение принципов естественного права, меня не выслушали. Последующие события подтверждают мою правоту, 28 спортсменов были оправданы, мы вернулись на первое место в медальном зачете зимней Олимпиады в Сочи, ФИФА сделал заявление, что нет вопросов по игрокам сборной. (...) Государственная допинговая программа - это вообще ерунда", - сказал Мутко.

"Я подал иск в CAS на решение МОК, процесс это непростой и недешевый, вы знаете, сколько стоят швейцарские адвокаты. Процедуры пошли, сейчас мы завершили жалобу. Это будет самый большой кейс в истории CAS", - заявил Мутко.