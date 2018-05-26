На матч "Реал" - "Ливерпуль" пришли президенты Украины и Эстонии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко, экс-король Испании Хуан Карлос I, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов наблюдают за игрой финалистов Лиги чемпионов УЕФА на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

"Убежден, что сегодня будет зрелищная игра. Каким бы ни был результат, для нашей страны - это уже победа!", - написал Порошенко в своем фейсбуке.

В субботу в Киеве проходит финальный матч ЛЧ-2018 между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом".