Иностранцы 71 раз обратились к полиции Киева за время проведения финала Лиги чемпионов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - За время проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА на территории Украины в органы полиции поступило 71 обращение от иностранных граждан, 20 из которых имеют признаки уголовного правонарушения, также поступили четыре сообщения о минировании объектов инфраструктуры Киева.

"По всем этим фактам ведутся действия, предусмотренные законодательством Украины", - сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины в воскресенье.

Кроме этого патрульные полицейские Киева задержали злоумышленников, которые ограбили иностранку на Крещатике.

Как отмечается в сообщении, сам матч Лиги чемпионов состоялся без серьезных нарушений. Полиция Киевской области обеспечила правопорядок во время отлета болельщиков.

По словам главы Нацполиции Украины Сергея Князева, во время проведения финальных матчей УЕФА Украину посетили почти 25 тысяч гостей и болельщиков. Иностранные гости начали прибывать 21 мая, и с тех пор полиция перешла на усиленный вариант несения службы.

Сам финал Лиги чемпионов между командами "Реал" и "Ливерпуль" на стадионе НСК "Олимпийский" посетили 53,5 тысяч болельщиков. Публичную безопасность обеспечивали почти десять тысяч правоохранителей.

По словам Князева, члены команд "Реал" и "Ливерпуль", а также их официальные делегации и часть болельщиков уже покинули Украину через международный аэропорт "Борисполь". Отъезд других болельщиков планируется в ближайшее время. "До отлета последних болельщиков осталось 39 рейсов. Всем гостям, которые прилетели на праздник спорта в Украине, должны обеспечить отлет", - рассказал он.

Как сообщалось, днем 26 мая в связи с проверкой анонимных сообщений о минировании были закрыты пять станций Киевского метрополитена - "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра". Специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов на станциях и открыли их для пассажиров. Позже полиция Киева предотвратила драку с болельщиками "Ливерпуля" и задержала 18 человек.

Ранее, вечером 24 мая в одном из ресторанов Киева неподалеку от стадиона НСК "Олимпийский" произошла драка при участии групп молодых людей и иностранных болельщиков "Ливерпуля". В киевской полиции тогда сообщили, что в результате драки двое иностранцев получили телесные повреждения, однако от написания заявлений категорически отказались. Были задержаны двое человек, участвовавших в драке.

Накануне футболисты испанского "Реала" стали победителями Лиги чемпионов УЕФА-2017/18. В финальном матче "Реал" взял верх над английским "Ливерпулем" – 3:1.