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Иностранцы 71 раз обратились к полиции Киева за время проведения финала Лиги чемпионов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - За время проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА на территории Украины в органы полиции поступило 71 обращение от иностранных граждан, 20 из которых имеют признаки уголовного правонарушения, также поступили четыре сообщения о минировании объектов инфраструктуры Киева.

"По всем этим фактам ведутся действия, предусмотренные законодательством Украины", - сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины в воскресенье.

Кроме этого патрульные полицейские Киева задержали злоумышленников, которые ограбили иностранку на Крещатике.

Как отмечается в сообщении, сам матч Лиги чемпионов состоялся без серьезных нарушений. Полиция Киевской области обеспечила правопорядок во время отлета болельщиков.

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По словам главы Нацполиции Украины Сергея Князева, во время проведения финальных матчей УЕФА Украину посетили почти 25 тысяч гостей и болельщиков. Иностранные гости начали прибывать 21 мая, и с тех пор полиция перешла на усиленный вариант несения службы.

Сам финал Лиги чемпионов между командами "Реал" и "Ливерпуль" на стадионе НСК "Олимпийский" посетили 53,5 тысяч болельщиков. Публичную безопасность обеспечивали почти десять тысяч правоохранителей.

По словам Князева, члены команд "Реал" и "Ливерпуль", а также их официальные делегации и часть болельщиков уже покинули Украину через международный аэропорт "Борисполь". Отъезд других болельщиков планируется в ближайшее время. "До отлета последних болельщиков осталось 39 рейсов. Всем гостям, которые прилетели на праздник спорта в Украине, должны обеспечить отлет", - рассказал он.

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Как сообщалось, днем 26 мая в связи с проверкой анонимных сообщений о минировании были закрыты пять станций Киевского метрополитена - "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра". Специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов на станциях и открыли их для пассажиров. Позже полиция Киева предотвратила драку с болельщиками "Ливерпуля" и задержала 18 человек.

Ранее, вечером 24 мая в одном из ресторанов Киева неподалеку от стадиона НСК "Олимпийский" произошла драка при участии групп молодых людей и иностранных болельщиков "Ливерпуля". В киевской полиции тогда сообщили, что в результате драки двое иностранцев получили телесные повреждения, однако от написания заявлений категорически отказались. Были задержаны двое человек, участвовавших в драке.

Накануне футболисты испанского "Реала" стали победителями Лиги чемпионов УЕФА-2017/18. В финальном матче "Реал" взял верх над английским "Ливерпулем" – 3:1.

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Теги: Украина, Киев, футбол, УЕФА, Реал, Ливерпуль
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