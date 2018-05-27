Алина Загитова рассказала о подаренной японцами собаке

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова охарактеризовала подаренную ей японской стороной собаку акита-ину как спокойную и воспитанную и иногда игривую.

"Очень она воспитанная, спокойная, и иногда она бывает игривая чуть-чуть", - сказала Загитова журналистам в воскресенье. Она добавила, что они с собакой уже подружились и новый питомец поживает хорошо. "Я сегодня с ней раз пять погуляла только в первой половине дня. Потом я не успела, но, я думаю, что по приезду (из Ижевска - ИФ) я уделю ей максимум внимания", - сказала Загитова.

Олимпийская чемпионка отметила, что не забывает и про других своих питомцев - шиншиллу и кошку.

Накануне в Москве глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Эндо Такаси в присутствии премьер-министр Японии Синдзо Абэ вручил Алине Загитовой щенка. Загитова выиграла золотую медаль зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в одиночном катании, а также серебряную медаль в командном турнире.